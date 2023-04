Jamesa Camerona pomysł na Avatara: "Zróbmy z tego Gwiezdne Wojny!". Jest też szczery zwiastun Istoty wody

20th Century Studios/The Playlist

Avatar: Istota wody stał się 3. najbardziej dochodowym filmem w historii kina, a w sieci raz po raz pojawiają się liczne doniesienia na temat nadchodzących, kolejnych odsłon ekranowej serii. Nie dziwi więc specjalnie, że reżyser James Cameron od czasu do czasu chce rzucić nowe światło na to, jak wygląda jego ogólny pomysł na kontynuacje. Jak się okazuje, inspiracji na tym polu poszukiwał on w cieszących się ogromną popularnością franczyzach Gwiezdne Wojny i Władca Pierścieni.

Informacje na ten temat pochodzą z materiału dodatkowego, który znalazł się w cyfrowym wydaniu Istoty wody. Cameron odsłonił w nim kulisy walki o kolejne części Avatara, stwierdzając:

Poszedłem do studia i powiedziałem: "Nie twórzmy tylko sequela. Ustawmy fundamenty pod wielki wątek fabularny". Całe to tworzenie świata, które robimy, kreślenie wszystkich postaci - nie skupiajmy się wyłącznie na tym, by nakręcić jedną kontynuację. Zróbmy Gwiezdne Wojny. Zróbmy Władcę Pierścieni. Pójdźmy na całość.

Tymczasem do sieci trafił w końcu szczery zwiastun Istoty wody; ekipa Screen Junkies w naprawdę zabawny sposób postanowiła skomentować kasowy sukces produkcji:

Avatar 2 i kontynuacje - chronologiczny proces powstawania filmów

7 stycznia 2010 – Kilka dni po tym, gdy „Avatar” osiągnął wpływy 1 mld USD w globalnym box office, Cameron po seansie produkcji w jednym z kin w Los Angeles zapowiada powstanie sequela: „Tak, będzie kolejny film!”.