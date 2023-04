Avatar: Istota wody - producent zapowiada, że komiksy i gra wypełnią lukę między filmami

fot. 20th Century Studios

Jon Landau w jednym z ostatnich wywiadów ujawnił, że eksplorowany będzie temat wydarzeń rozgrywających się między pierwszym Avatarem a Istotą wody. Wiemy, że akcja drugiej części dzieje się dziesięć lat później, a James Cameron miał stworzyć cały scenariusz wydarzeń między nimi, co potwierdził Sam Worthington. W jaki sposób przyjdzie nam poznać te historie?

Landau zdradził, że będzie się to odbywało za pomocą różnych mediów. Przede wszystkim powstaje gra Avatar: Frontiers of Pandora, która dotyczy innych klanów i rozgrywa się w okresie pomiędzy filmami, ale też powstanie seria komiksowa od Dark Horse. Na razie jednak nie ujawniono konkretów jeśli chodzi o powieści graficzne.

W rozmowie z CBR.com, producent wypowiedział się też na temat tego, dlaczego Avatar jest wyjątkowy na tle innych filmów z Hollywood.

Myślę, że wyjątkową cechą Avatara jest to, że znaleźliśmy historię, która pozwala nam wykorzystać technologię. Pozwala nam opowiadać o rzeczach, których wcześniej nie można było opowiedzieć, w sposób, w jaki nie można było ich wcześniej opowiedzieć. Nie robimy tego oszukując wszystkich wokół, próbując stworzyć historię dla technologii, ale tworząc historię, która daje nam impuls do jej rozwijania. Myślę, że Avatar otworzył drzwi dla filmowców z całego świata, aby wiedzieli, że ogranicza ich tylko wyobraźnia i odwaga, by zaryzykować.

