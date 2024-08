Kto wyreżyseruje kolejne części Avatara? James Cameron odpowiada, czy zamierza oddać stery

materiały prasowe

Uniwersum ekranowego Avatara stale się rozrasta. Po udanym sequelu Istota wody, widzowie czekają na trzecią część przygód rodziny Sullych. Jednak nadchodzącemu Fire and Ash wciąż daleko będzie do finału. Zdradzono wcześniej, że saga została rozpisana na jeszcze co najmniej dwa filmy. I choć w przypadku dużych franczyz - do czego Avatar wyraźnie aspiruje - często reżyserzy zmieniają się wraz z rozmiarem uniwersum, to James Cameron najwyraźniej nigdzie się nie wybiera.

Kto wyreżyseruje kolejne części Avatara?

James Cameron, twórca Avatara, który stanął za kamerą wszystkich dotychczasowych części, potwierdził w rozmowie z The Hollywood Reporter, że zamierza wyreżyserować wszystkie nadchodzące sequele, zamiast przekazać je innemu filmowcowi.

Oczywiście. Musieliby mnie przed tym powstrzymać siłą. Mam mnóstwo energii i kocham to, co robię. Dlaczego miałbym z tego rezygnować? I są już napisane, swoją drogą. Przeczytałem jeszcze raz oba scenariusze jakiś miesiąc temu. To świetne historie. Muszą zostać nakręcone. Słuchaj, pewnie jeśli potrąci mnie autobus i będę sparaliżowany, to dopiero wtedy ktoś inny się tym zajmie.

Wygląda więc na to, że James Cameron nie zamierza oddać nikomu innemu sterów i wyreżyseruje wszystkie kolejne części, o ile nie zdarzy się jakaś wyjątkowa sytuacja, przez którą fizycznie nie byłby w stanie tego zrobić.