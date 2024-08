Oficjalny tytuł Avatara 3! To ma być szalona przygoda i uczta dla oczu

fot. materiały prasowe

Reklama

Oficjalny tytuł Avatara 3 to Avatar: Fire and Ash. W dosłownym tłumaczenie może to brzmieć tak - Avatar: ogień i popiół. Podczas D23 pojawili się reżyser i twórca, James Cameron oraz główne gwiazdy Zoe Saldana i Sam Worthington. Opublikowano także pierwsze logo, a Cameron zapowiedział, czego mamy oczekiwać.

Avatar 3 - logo

fot. materiały prasowe

Podczas wydarzenia pokazano szkice koncepcyjne:

ROZWIŃ ▼

Avatar: Fire an Ash - zapowiedź

Mamy zobaczyć coś kompletnie nowego, czego jeszcze nie było w pierwszych dwóch częściach. Tak zapowiedział widowisko sam James Cameron:

- Zobaczycie nowe rejony Pandory, których wcześniej nie widzieliśmy. To szalona przygoda i uczta dla oczu, ale jednocześnie historia z dużą emocjonalną stawką. To będzie bardzo trudny czas dla postaci, które znacie i lubicie. Będą nowe kultury, miejsca, stworzenia i biomy. Nowy film nie jest czymś czego oczekujecie, ale na pewno czymś, czego pragniecie.

Twórca zapowiedział, że będzie sporo nowych bohaterów i jego zdaniem ludzie będą uwielbiać nienawidzić jednej z tych postaci.

Przypomnijmy, że Avatar: Fire and Ash był kręcony jednocześnie z Avatarem 2. Fabułarnie wiemy, że Jake, Neytiri i ich rodzina natrafią na nowe klan Na'v zwany ludem popiołu.

Avatar 3 ma premierę pod koniec 2025 roku.

Zobacz także:

Avatar 2 i kolejne części - kalendarium powstania