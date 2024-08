fot. IMDb.com/© cedricdumler ©️20thCenturyStudios

Pod koniec 2025 roku powrócimy do świata Pandory i poznamy jego nowe rejony, co zapowiedział James Cameron podczas konwentu D23, który odbył się w ostatni weekend. Jednocześnie ogłoszono tytuł trzeciej części Avatara, który brzmi Fire and Ash (tłumacząc na polski: Ogień i popiół). Ta nazwa nie jest przypadkowa, bowiem kryje się za nią głęboka symbolika, którą wkrótce po ogłoszeniu wyjaśnił sam reżyser.

- Ogień może reprezentować nienawiść, przemoc, traumę, możliwe nadużycie władzy. Popiół reprezentuje następstwa całej tej energii, czyli żal i konieczność życia z tym, czego się dokonało.

Avatar 3 - co wiadomo o filmie?

Cameron zapowiedział, że w nowej części pojawi się sporo nowych bohaterów, z których jedna postać może być znienawidzona przez widzów. Reżyser opisał produkcję jako "historię z dużą emocjonalną stawką", która będzie trudna do przebrnięcia dla ulubionych postaci.

W filmie ponownie usłyszymy m.in. Zoe Saldanę i Sama Worthingtona. Powróci również Matt Gerald jako kapral Lyle Wainfleet, który, według wielu odbiorców, poniósł śmierć w ostatniej części.

Premiera nastąpi 19 grudnia 2025 roku.

