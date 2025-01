Tom Holland w zupełnie nowej roli! Zobaczymy go w The Partner

fot. East News

Tom Holland podpisał kontrakt na bycie producentem i aktorem w filmie w konwencji thrillera The Partner. Tworzy go Universal na podstawie bestsellerowej książki Johna Grishama z 1997 roku. Za scenariusz odpowiada Graham Moore.

The Partner – rola Toma Hollanda

Aktor wcieli się tym razem w nieco mniej sympatycznego bohatera. Jego najnowsza rola to Patrick Lanigan, pracownik kancelarii prawniczej, który udaje własną śmierć w płonącym samochodzie. Pozostawił przy tym żonę, nowonarodzoną córkę oraz... sekret. W rzeczywistości sfingował swoją śmierć, by rozpocząć nowe życie kradzieżą 90 milionów dolarów klientowi nieuczciwej kancelarii. Znajduje on szczęście i miłość w Ameryce Południowej. Kiedy klient, ciężko pracujący nad oszukaniem rządu, odkrywa, że na jego zagranicznych kontach brakuje pieniędzy, postanawia wytropić prawnika, nie wierząc w jego śmierć. To prowadzi Patricka do zwrócenia się do FBI i stawienia czoła żonie, dziecku i życiu, które pozostawił za sobą.

Na ten moment data premiery filmu pozostaje nieznana.