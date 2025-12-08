placeholder
Avengers: Doomsday jednak bez 3 uwielbianych postaci. Fani Marvela będą zawiedzeni

Zgodnie z nowymi doniesieniami w Avengers: Doomsday zabraknie 3 słynnych postaci, na których obecność od dawna liczyło wielu fanów Marvela. Ujawniono też, że w filmie ważną rolę - zwłaszcza w wątku Lokiego - odegra szerzej nieznana miłośnikom MCU lokacja.
Piotr Piskozub
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Doktor Doom Marvel
W zeszłym tygodniu informowaliśmy Was o oficjalnym składzie drużyny X-Menów w Avengers: Doomsday. Przypomnijmy, że według materiałów zaprezentowanych w trakcie zorganizowanego we Włoszech wydarzenia Disneya w rzeczonej grupie mają znaleźć się Profesor X, Magneto, Cyklop, Beast, Gambit, Mystique i Nightcrawler. Wszystko wskazuje na to, że wbrew wcześniejszym raportom nie dołączą do nich inne słynne postacie: Storm (Halle Berry), Jean Grey (Famke Janssen) i Rogue (Anna Paquin). 

O takim obrocie spraw donosi Variablelace, scooper, który odpowiada za wyciek do sieci zdjęć z 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie. Twierdzi on, że Marvel teoretycznie może jeszcze dodać gościnne występy powyższych bohaterek w ramach dokrętek do Avengers: Doomsday, ale według niego jest to mało prawdopodobne. Sugeruje, że postacie mogą pojawić się w Secret Wars, natomiast ich brak w przyszłorocznym filmie powinien mieć "solidne wytłumaczenie fabularne". 

Scooper ujawnia również, że w Doomsday zobaczymy za to Deadpoola i Wolverine'a, by później podzielić się wyglądem ekranowego Nightcrawlera. I tak na kurtce Kurta Wagnera z czerwonymi konturami znajdzie się czarny krzyżyk, natomiast pod kurtką kamizelka z kolejnym krzyżykiem, tym razem czerwonym. Postać ma mieć siwe włosy i władać rapierem. 

Do tego wszystkiego dodajmy jeszcze raport innego ze scooperów, Jamesa Macka. Wyjawił on, iż w Doomsday kluczową dla wątku Lokiego rolę odegra doskonale znana czytelnikom komiksów Strefa Negatywna - odkryty przez Reeda Richardsa wymiar funkcjonujący poza czasoprzestrzenią, którym włada potężny złoczyńca Annihilus. W tym świecie wszystko zbudowane jest z antymaterii; kontakt z nim grozi unicestwieniem całej znanej nam rzeczywistości. O lokacji jak do tej pory jedynie wzmiankowano w materiałach Marvela, które mniej lub bardziej oficjalnie poszerzały mitologię MCU.

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje na ekranach polskich kin 18 grudnia 2026 roku. 

Źródło: X/variablelace/James Mack

