Avengers: Doomsday jednak bez 3 uwielbianych postaci. Fani Marvela będą zawiedzeni
Zgodnie z nowymi doniesieniami w Avengers: Doomsday zabraknie 3 słynnych postaci, na których obecność od dawna liczyło wielu fanów Marvela. Ujawniono też, że w filmie ważną rolę - zwłaszcza w wątku Lokiego - odegra szerzej nieznana miłośnikom MCU lokacja.
W zeszłym tygodniu informowaliśmy Was o oficjalnym składzie drużyny X-Menów w Avengers: Doomsday. Przypomnijmy, że według materiałów zaprezentowanych w trakcie zorganizowanego we Włoszech wydarzenia Disneya w rzeczonej grupie mają znaleźć się Profesor X, Magneto, Cyklop, Beast, Gambit, Mystique i Nightcrawler. Wszystko wskazuje na to, że wbrew wcześniejszym raportom nie dołączą do nich inne słynne postacie: Storm (Halle Berry), Jean Grey (Famke Janssen) i Rogue (Anna Paquin).
O takim obrocie spraw donosi Variablelace, scooper, który odpowiada za wyciek do sieci zdjęć z 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie. Twierdzi on, że Marvel teoretycznie może jeszcze dodać gościnne występy powyższych bohaterek w ramach dokrętek do Avengers: Doomsday, ale według niego jest to mało prawdopodobne. Sugeruje, że postacie mogą pojawić się w Secret Wars, natomiast ich brak w przyszłorocznym filmie powinien mieć "solidne wytłumaczenie fabularne".
Scooper ujawnia również, że w Doomsday zobaczymy za to Deadpoola i Wolverine'a, by później podzielić się wyglądem ekranowego Nightcrawlera. I tak na kurtce Kurta Wagnera z czerwonymi konturami znajdzie się czarny krzyżyk, natomiast pod kurtką kamizelka z kolejnym krzyżykiem, tym razem czerwonym. Postać ma mieć siwe włosy i władać rapierem.
Do tego wszystkiego dodajmy jeszcze raport innego ze scooperów, Jamesa Macka. Wyjawił on, iż w Doomsday kluczową dla wątku Lokiego rolę odegra doskonale znana czytelnikom komiksów Strefa Negatywna - odkryty przez Reeda Richardsa wymiar funkcjonujący poza czasoprzestrzenią, którym włada potężny złoczyńca Annihilus. W tym świecie wszystko zbudowane jest z antymaterii; kontakt z nim grozi unicestwieniem całej znanej nam rzeczywistości. O lokacji jak do tej pory jedynie wzmiankowano w materiałach Marvela, które mniej lub bardziej oficjalnie poszerzały mitologię MCU.
Najlepsi złoczyńcy popkultury wg analizy ocen filmów i wyszukiwań. Które miejsce zajął Thanos?
Film Avengers: Doomsday zadebiutuje na ekranach polskich kin 18 grudnia 2026 roku.
Źródło: X/variablelace/James Mack
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1964, kończy 61 lat