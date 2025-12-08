placeholder
Trump zachwyca się szefem Netfliksa, ale już wskazał problem z przejęciem Warner Bros.

Donald Trump po raz pierwszy wypowiedział się publicznie na temat przejęcia Warner Bros. przez Netflixa. Prezydent USA w niezwykle ciepłych słowach odniósł się do szefa drugiej z firm, jednak jednocześnie wskazał na duży problem z całą fuzją. 
Piotr Piskozub
Donald Trump YouTube/White House
W piątek oficjalnie dowiedzieliśmy się, że to Netflix złożył najwyższą, opiewającą na 82,7 mld USD ofertę za kupno części Warner Bros. Discovery, w skład której wchodzą m.in. słynna wytwórnia filmowa, HBO Max i DC Studios. Przypomnijmy, że zawarcie umowy rozpoczęło długi proces finalizacji transakcji, który może potrwać od 12 do 18 miesięcy. Kluczową w nim rolę odegra administracja Donalda Trumpa, która musi wyrazić zgodę na przejęcie. 

Największym problemem w kontekście wcielenia fuzji w życie są przepisy antymonopolowe, zgodnie z którymi nowo powstała firma - jak wiele na to wskazuje - będzie miała większy udział w rynku, niż pozwala na to prawo. Teraz prezydent USA po raz pierwszy publicznie zabrał głos na temat transakcji. W krótkiej rozmowie z dziennikarzem serwisu Deadline w niezwykle ciepłych słowach wypowiedział się on na temat szefa Netfliksa, Teda Sarandosa, by później zaakcentować problem z fuzją:

To kwestia do rozstrzygnięcia przez ekonomistów. Ja również będę zaangażowany w podjęcie decyzji. (...) (Sarandos - przyp. aut.) Przyszedł. Był w Gabinecie Owalnym w zeszłym tygodniu. Mam do niego wielki szacunek, to wspaniały człowiek. Ted wykonał naprawdę legendarną pracę. W całej historii Hollywood nie było niczego podobnego do tego, co zrobił on. (...) Jest tu jednak pewna kwestia. Oni (Netflix - przyp. aut.) już mają duży udział w rynku, a po przejęciu Warner Bros. on jeszcze wzrośnie. A to może być problem. 

Według Trumpa w trakcie jego rozmowy z Sarandosem kwestie związane z działaniami administracji rządowej USA po fuzji Netflixa i Warner Bros. Discovery nie były w ogóle omawiane. 

Źródło: Deadline

Piotr Piskozub
