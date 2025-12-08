Trump zachwyca się szefem Netfliksa, ale już wskazał problem z przejęciem Warner Bros.
Donald Trump po raz pierwszy wypowiedział się publicznie na temat przejęcia Warner Bros. przez Netflixa. Prezydent USA w niezwykle ciepłych słowach odniósł się do szefa drugiej z firm, jednak jednocześnie wskazał na duży problem z całą fuzją.
W piątek oficjalnie dowiedzieliśmy się, że to Netflix złożył najwyższą, opiewającą na 82,7 mld USD ofertę za kupno części Warner Bros. Discovery, w skład której wchodzą m.in. słynna wytwórnia filmowa, HBO Max i DC Studios. Przypomnijmy, że zawarcie umowy rozpoczęło długi proces finalizacji transakcji, który może potrwać od 12 do 18 miesięcy. Kluczową w nim rolę odegra administracja Donalda Trumpa, która musi wyrazić zgodę na przejęcie.
Największym problemem w kontekście wcielenia fuzji w życie są przepisy antymonopolowe, zgodnie z którymi nowo powstała firma - jak wiele na to wskazuje - będzie miała większy udział w rynku, niż pozwala na to prawo. Teraz prezydent USA po raz pierwszy publicznie zabrał głos na temat transakcji. W krótkiej rozmowie z dziennikarzem serwisu Deadline w niezwykle ciepłych słowach wypowiedział się on na temat szefa Netfliksa, Teda Sarandosa, by później zaakcentować problem z fuzją:
Według Trumpa w trakcie jego rozmowy z Sarandosem kwestie związane z działaniami administracji rządowej USA po fuzji Netflixa i Warner Bros. Discovery nie były w ogóle omawiane.
Najlepsze seriale oryginalne Netflixa w historii. Są kultowe tytuły, ale numer 1. to zaskoczenie
Źródło: Deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1964, kończy 61 lat