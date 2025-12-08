placeholder
Reklama
placeholder

Pięć koszmarnych nocy 2 bije rekordy. Tego wyniku finansowego nikt się nie spodziewał

Ostatni weekend listopada 2025 roku to rekordy hitu Zwierzogród 2, a pierwszy weekend grudnia to rekordy horroru Pięć koszmarnych nocy 2. Pomimo słabych recenzji widzowie powiedzieli inaczej i poszli do kina, tworząc wielki sukces frekwencyjny.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Pięć koszmarnych nocy 2 
box office zwierzogród 2
Pięć koszmarnych nocy 2 fot. Blumhouse
Reklama

Pięć koszmarnych nocy 2 zadebiutowało w Ameryce Północnej ze znakomitym wynikiem 63 mln dolarów. Jest to wynik rekordowy i przewyższający wszelkie przedpremierowe szacunki. Jest to najlepszy weekend po święcie Dziękczynienia w historii amerykańskich kin. Poprzedni należał do hitu Ostatni samuraj z kwotą 24,2 mln dolarów. Na świecie wynik podobny również przewyższa oczekiwania: 46,1 mln dolarów z 76 krajów. Sumując, na koncie jest 109,1 mln dolarów (wyżej niż szacowano!) przy budżecie zaledwie 20 mln dolarów. Negatywne recenzje nie wpłynęły na zainteresowanie widzów.

Avengers: Doomsday jednak bez 3 uwielbianych postaci. Fani Marvela będą zawiedzeni

Pięć koszmarnych nocy 2 – pobite rekordy

  • Najlepsze weekendowe wyniki po święcie Dziękczynienia
  • Najlepsze otwarcie w 49. weekendzie roku w historii
  • Najlepszy weekend po święcie Dziękczynienia – 150 mln dolarów ze wszystkich tytułów
  • Najlepsze otwarcie horroru w historii grudnia – poprzedni rekord Krzyk 2 z 1997 roku – 32,9 mln dolarów
  • Najlepsze otwarcie grudnia w historii Universal Pictures – poprzedni rekord King Kong z 2005 roku – 50,1 mln dolarów

Zwierzogród 2 – wyniki

Jak można przewidywać, animacja Zwierzogród 2 nie traci zainteresowania. 43 mln dolarów w drugim weekendzie w Ameryce Północnej to dobry wynik. Do tej pory zebrano 220,4 mln dolarów. Na świecie nadal radzi sobie o wiele lepiej: 219 mln dolarów w weekendz z 52 krajów to wielki wyczyn! Do tej pory osiągnięto kwotę 695,3 mln dolarów, więc nieporównywalnie większą od rynku amerykańskiego. 403,4 mln dolarów z samych Chin! Zwierzogród 2 niedługo pobije tam rekord Avengers: Koniec gry i stanie się najbardziej dochodowym zagranicznym filmem emitowanym w chińskich kinach.

Sumując, na koncie jest 915,8 mln dolarów przy budżecie 150 mln dolarów. Miliard to już formalność, która zostanie odznaczona w przeciągu tygodnia.

W zestawieniu amerykańskiego box office są jeszcze dwie nowości. Kill Bill: The Whole Bloody Affair, czyli zmontowana wersja obu części hitu Quentina Tarantino z nowymi scenami, zebrała 3,2 mln dolarów. Anime Jujutsu Kaisen Execution osiągnęło 10,1 mln dolarów wpływów (globalnie ma 40,3 mln dolarów).

Globalne wyniki pozostałych filmów:

  • Wicked: Na dobre - 440,1 mln dolarów
  • Iluzja 3 - 210 mln dolarów
  • Uciekinier - 65,7 mln dolarów

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Pięć koszmarnych nocy 2 
box office zwierzogród 2
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,7

2025
Jujutsu Kaisen Execution
Zobacz w kinie Jujutsu Kaisen Execution Akcja

Oceń

2025
Pięć koszmarnych nocy 2
Zobacz w kinie Pięć koszmarnych nocy 2 Horror

7,8

2025
Zwierzogród 2
Zobacz w kinie Zwierzogród 2 Komedia

Najnowsze

1 Doktor Doom
-
Plotka

Avengers: Doomsday jednak bez 3 uwielbianych postaci. Fani Marvela będą zawiedzeni

2 2. Supergirl - pojawia się pod koniec filmu Superman w krótkiej scenie, w której wpada pijana do Fortecy Samotności, by zabrać Krypto. Choć niewiele ujawniono o jej mocach, jako kuzynka Supermana i przedstawicielka rasy Kryptonian, z dużym prawdopodobieństwem posiada te same zdolności, takie jak nadludzka siła, szybkość i umiejętność latania.
-

Supergirl - jest zapowiedź zwiastuna! Data premiery potwierdzona

3
-

Testamenty - zdjęcia z serialu. Tak prezentuje się kontynuacja Opowieści podręcznej

4 Superman - Man of Tomorrow
-

Superman przyniósł 100 mln dolarów zysku. Wiemy, co wpłynęło na kwotę

5 3. Superman włada światem?
-

Co z filmami DCU po przejęciu przez Netflixa? Wiemy, jaka jest przyszłość DC Studios

6 Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa (2005)
-

Opowieść z Narnii zmienią świat. Szef IMAX o filmie i muzyce rodem z Pink Floyd

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e10

Simpsonowie

s19e10

Zaklinacze koni

s2025e235

Moda na sukces

s16e08

Bob’s Burgers

s42e66

s20e11

Cztery żony i mąż

s10e08

s58e11
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Matthias Schoenaerts
Matthias Schoenaerts

ur. 1977, kończy 48 lat

Ian Somerhalder
Ian Somerhalder

ur. 1978, kończy 47 lat

Dominic Monaghan
Dominic Monaghan

ur. 1976, kończy 49 lat

Katie Stevens
Katie Stevens

ur. 1992, kończy 33 lat

Teri Hatcher
Teri Hatcher

ur. 1964, kończy 61 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

4

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Rafał Kołsut nie żyje. Przed laty był Dyziem z Ziarna

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV