Pięć koszmarnych nocy 2 bije rekordy. Tego wyniku finansowego nikt się nie spodziewał

fot. Blumhouse

Reklama

Pięć koszmarnych nocy 2 zadebiutowało w Ameryce Północnej ze znakomitym wynikiem 63 mln dolarów. Jest to wynik rekordowy i przewyższający wszelkie przedpremierowe szacunki. Jest to najlepszy weekend po święcie Dziękczynienia w historii amerykańskich kin. Poprzedni należał do hitu Ostatni samuraj z kwotą 24,2 mln dolarów. Na świecie wynik podobny również przewyższa oczekiwania: 46,1 mln dolarów z 76 krajów. Sumując, na koncie jest 109,1 mln dolarów (wyżej niż szacowano!) przy budżecie zaledwie 20 mln dolarów. Negatywne recenzje nie wpłynęły na zainteresowanie widzów.

Avengers: Doomsday jednak bez 3 uwielbianych postaci. Fani Marvela będą zawiedzeni

Pięć koszmarnych nocy 2 – pobite rekordy

Najlepsze weekendowe wyniki po święcie Dziękczynienia

Najlepsze otwarcie w 49. weekendzie roku w historii

Najlepszy weekend po święcie Dziękczynienia – 150 mln dolarów ze wszystkich tytułów

Najlepsze otwarcie horroru w historii grudnia – poprzedni rekord Krzyk 2 z 1997 roku – 32,9 mln dolarów

Najlepsze otwarcie grudnia w historii Universal Pictures – poprzedni rekord King Kong z 2005 roku – 50,1 mln dolarów

Zwierzogród 2 – wyniki

Jak można przewidywać, animacja Zwierzogród 2 nie traci zainteresowania. 43 mln dolarów w drugim weekendzie w Ameryce Północnej to dobry wynik. Do tej pory zebrano 220,4 mln dolarów. Na świecie nadal radzi sobie o wiele lepiej: 219 mln dolarów w weekendz z 52 krajów to wielki wyczyn! Do tej pory osiągnięto kwotę 695,3 mln dolarów, więc nieporównywalnie większą od rynku amerykańskiego. 403,4 mln dolarów z samych Chin! Zwierzogród 2 niedługo pobije tam rekord Avengers: Koniec gry i stanie się najbardziej dochodowym zagranicznym filmem emitowanym w chińskich kinach.

Sumując, na koncie jest 915,8 mln dolarów przy budżecie 150 mln dolarów. Miliard to już formalność, która zostanie odznaczona w przeciągu tygodnia.

W zestawieniu amerykańskiego box office są jeszcze dwie nowości. Kill Bill: The Whole Bloody Affair, czyli zmontowana wersja obu części hitu Quentina Tarantino z nowymi scenami, zebrała 3,2 mln dolarów. Anime Jujutsu Kaisen Execution osiągnęło 10,1 mln dolarów wpływów (globalnie ma 40,3 mln dolarów).

Globalne wyniki pozostałych filmów: