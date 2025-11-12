Avatar: Ogień i popiół - wiemy, ile potrwa film. Będzie długi, lepiej się przygotujcie!
Wiemy, że James Cameron lubi tworzyć długie filmy i nie przeszkodziło to Avatarowi oraz Avatarowi: Istocie wody w przekroczeniu dwóch miliardów dolarów wpływów. Avatar: Ogień i popiół potrwa jeszcze dłużej!
Jak donosi Discussing Film, Avatar: Ogień i popiół będzie najdłuższą odsłoną serii Jamesa Camerona. Widowisko potrwa 3 godziny i 15 minut. Dla porównania pierwszy Avatar trwał 2 godziny i 42 minuty, a Avatar: Istota wody już 3 godziny i 12 minut. Nie jest to więc duża różnica - trzecia część jest dłuższa zaledwie o trzy minuty. Wiemy jednak, że czas trwania nie odstrasza widzów, bo pierwsze dwie odsłony to jedne z najbardziej dochodowych filmów w historii kina.
Avatar 3 - co wiemy?
James Cameron wyreżyserował film na podstawie scenariusza napisanego przez siebie wspólnie z Rickiem Jaffą i Amandą Silver. Cała trójka współtworzyła historię trzeciej części z Joshem Friedmanem i Shane’em Salerno.
W obsadzie są Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass oraz Kate Winslet.
Avatar: Ogień i popiół - opis fabuły
Tym razem rodzina Sullych natrafia na zupełnie inne plemię, które nie jest im przyjazne. Nienawidzi innych Na’vi i gardzi ich religią. Ich przywódczyni, Varang, staje się dla nich przeciwniczką w momencie, gdy eskaluje konflikt z ludźmi powracającymi na Pandorę z jeszcze większą siłą militarną.
Avatar: Ogień i Popiół - premiera w kinach 19 grudnia 2025 roku.
Źródło: Discussing Film
