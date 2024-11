Wicked zaskakuje świetnym cameo. "Mieliśmy na to jeden dzień"

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wicked: Part One miał okazję zrobić najzabawniejszą rzecz na świecie - i to się udało. Kinowa wersja broadwayowskiego musicalu umożliwiła Kristin Chenoweth oraz Idinie Menzel powrót do świata Oz. Jak zdradził reżyser Jon M. Chu w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter, takiej okazji po prostu nie można było przegapić.

- Pozostawało pytanie, jak i ile będą w stanie z siebie dać, oraz jak bardzo ta historia to udźwignie? Bo to są tak kultowe osoby, szczególnie w kontekście tych ról.

Na nakręcenie całej sekwencji ekipa miała zaledwie jeden dzień - a właściwie jedną, deszczową noc. Reżyser wspomina to jako niezwykle piękny i wzruszający moment - podobno Ariana Grande i Cynthia Erivo płakały na planie.

Wicked - co Grande i Erivo sądzą o cameo?

Podczas wywiadu dla portalu Deadline aktorki starały się unikać stwierdzenia, kto dokładnie pojawił się gościnnie w Wicked. Natomiast obie zaznaczyły, że cameo było "zachwycające".

- Jesteśmy naprawdę wdzięczne, że mogły tam być. Czułyśmy się tym rozpieszczone. Miałam wrażenie, że przyjechały we właściwym momencie. To było naprawdę wyjątkowe doświadczenie.

Wicked - fabuła, premiera

Alternatywne spojrzenie na opowieść Czarnoksiężnika z Oz. Film skupia się na niezwykłej przyjaźni Elfaby, przyszłej Złej Czarownicy z Zachodu oraz Glindy, która stanie się Dobrą Czarownicą Glindą.

Pierwsze pokazy przedpremierowe Wicked w Polsce odbywają się już od 22 listopada. Oficjalna premiera została zaplanowana na 6 grudnia.