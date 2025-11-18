Reklama
Avatar: Ogień i popiół ma finałowy zwiastun! Zapierający dech w piersiach trailer wyciekł do sieci

W sieci zadebiutował finałowy zwiastun filmu Avatar: Ogień i popiół. Materiał trafia do nas nieco wcześniej niż początkowo zakładano. Ruszyła już także sprzedaż biletów na nadchodzące dzieło Jamesa Camerona. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
James Cameron 
zwiastun Avatar: Ogień i popiół
Avatar: Ogień i popiół materiały prasowe
Choć finałowy zwiastun filmu Avatar: Ogień i popiół miał zadebiutować dopiero dziś, japoński oddział firmy 20th Century Studios z niejasnych przyczyn postanowił opublikować materiał już kilka godzin temu. Wypełniony akcją po brzegi i wizualnie zapierający dech w piersiach trafiler przypomina istotne wydarzenia z dwóch poprzednich odsłon cyklu Jamesa Camerona, by później skupić się na tym, w jaki sposób Jake, Neytiri i ich najbliżsi radzą sobie z zupełnie nowym zagrożeniem - Varang, przywódczynią nieznanego do tej pory plemienia Na'vi, która nienawidzi innych przedstawicieli swojego ludu. 

Avatar 3 - finałowy zwiastun filmu

 

Nieco wcześniej w sieci znalazły się także inne materiały promocyjne produkcji Avatar: Ogień i Popiół, które mają reklamować start sprzedaży biletów (lada moment spodziewajcie się jej także w Polsce). W ten sposób możemy zobaczyć premierowy klip z filmu, teasery i niepublikowane jeszcze plakaty, czy spojrzeć na jedyny w swoim rodzaju kubełek na popcorn. Odpowiedzialni za kampanię na jej ostatnim odcinku postanowili skupić się na podkreśleniu zagrożenia, w jakim znalazła się rodzina Sullych. 

Avatar 3 - premierowy klip z filmu

Avatar 3 - premierowy klip z filmu
Źródło:
W tym miejscu warto przypomnieć słowa Camerona, który postać Varang opisywał w sposób następujący:

Varang jest przywódczynią ludu, który przeszedł przez niewyobrażalne trudności. To ją zahartowało. Zrobi dla nich wszystko, nawet to, co my uznalibyśmy za zło. 

Trwający dokładnie 3 godziny i 15 minut film Avatar: Ogień i popiół trafi do polskich kin już 19 grudnia. 

Źródło: X/comicbookmovie.com

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
James Cameron 
zwiastun Avatar: Ogień i popiół
