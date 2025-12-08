Skeet Ulrich miał zagrać w Krzyku 7. Czy powróci do franczyzy?

fot. Dimension Films // Woods Entertainment

W rozmowie z New York Post Skeet Ulrich przyznał, że nie pojawi się w kolejnej odsłonie filmu Krzyk.

Nie jestem w to zaangażowany. Jestem jednak bardzo podekscytowany. Cieszę się, że Kevin Williamson przejął stery - zobaczymy, co wymyślił pomysłodawca tego wszystkiego. Ja nie mam pojęcia.

Williamson to scenarzysta pierwszej części Krzyku (1996). Aktor przyznał, że znał historię siódmej odsłony, ponieważ jego powrót do roli Billy'ego Loomisa w piątej i szóstej części wiązał się z tym, że wystąpi również w siódmej.

To był trzyczęściowy wątek dla Billy'ego Loomisa, a właściwie wyobrażenie Billy'ego Loomisa w głowie postaci granej przez Melissę Barrerę. Ale kiedy to wszystko się z nią posypało, to straciwszy ją, to oczywiście traciliśmy to, co jest w jej głowie.

Spyglass zwolnili Melissę Barrerę w 2023 roku z powodu jej wpisów w mediach społecznościowych popierających Palestynę. Wyjaśnili, że "nie tolerują antysemityzmu ani podżegania do nienawiści w jakiejkolwiek formie, w tym fałszywych odniesień do ludobójstwa, czystek etnicznych, zniekształcania Holokaustu lub czegokolwiek, co rażąco przekracza granice, stając się mową nienawiści". W efekcie z filmu odeszła również Jenna Ortega, która stwierdziła, że kontynuacja "rozpadła się" bez Barrery w roli final girl. Czy Skeet Ulrich powróci do franczyzy?

Nie wiem, jak [miałoby się to odbyć], biorąc pod uwagę fabułę. Ale, wiecie, to horror. I myślę, że w Krzyku najważniejsze było to, że wszystko opierało się na rzeczywistości i że coś takiego mogłoby się wydarzyć. Idąc ulicą, nie wiesz, kto może być zabójcą, a kto nie. Mam więc nadzieję, że jeśli tak się stanie, to nie będzie to tak naciągane, że zaprzepaści to założenie.

W obsadzie Krzyku 7 znaleźli się Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Scott Foley, Matthew Lillard, Jasmin Savoy Brown i Mason Gooding. Ponadto dołączyli Joel McHale, Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Anna Camp, Mark Consuelos i Ethan Embry.

Kinową premierę slashera zaplanowano na 27 lutego 2026 roku.