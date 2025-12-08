Skeet Ulrich miał zagrać w Krzyku 7. Czy powróci do franczyzy?
Skeet Ulrich nie mógł powrócić do kolejnej części Krzyku ze względu na wyrzucenie z obsady Melissy Barrery. Wyjaśnił, dlaczego tak się stało.
W rozmowie z New York Post Skeet Ulrich przyznał, że nie pojawi się w kolejnej odsłonie filmu Krzyk.
Williamson to scenarzysta pierwszej części Krzyku (1996). Aktor przyznał, że znał historię siódmej odsłony, ponieważ jego powrót do roli Billy'ego Loomisa w piątej i szóstej części wiązał się z tym, że wystąpi również w siódmej.
Spyglass zwolnili Melissę Barrerę w 2023 roku z powodu jej wpisów w mediach społecznościowych popierających Palestynę. Wyjaśnili, że "nie tolerują antysemityzmu ani podżegania do nienawiści w jakiejkolwiek formie, w tym fałszywych odniesień do ludobójstwa, czystek etnicznych, zniekształcania Holokaustu lub czegokolwiek, co rażąco przekracza granice, stając się mową nienawiści". W efekcie z filmu odeszła również Jenna Ortega, która stwierdziła, że kontynuacja "rozpadła się" bez Barrery w roli final girl. Czy Skeet Ulrich powróci do franczyzy?
W obsadzie Krzyku 7 znaleźli się Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Scott Foley, Matthew Lillard, Jasmin Savoy Brown i Mason Gooding. Ponadto dołączyli Joel McHale, Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Anna Camp, Mark Consuelos i Ethan Embry.
Kinową premierę slashera zaplanowano na 27 lutego 2026 roku.
Źródło: Deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1964, kończy 61 lat