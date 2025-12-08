O cameo słynnego aktora w hicie streamingu mówi cała sieć. Dlaczego wybrano tę gwiazdę?
To było jedno z najbardziej zaskakujących cameo w całej historii streamingu. W nowym hicie Apple TV, serialu Jedyna, znanym także jako Pluribus, pojawił się John Cena. Twórca produkcji ujawnił kulisy gościnnego występu aktora.
Na widzów, którzy obejrzeli 6. odcinek serialu Jedyna, znanego na świecie przede wszystkim jako Pluribus, czekała nie lada niespodzianka. W jednej ze scen pojawił się nie kto inny jak sam John Cena, gwiazda Peacemakera i zarazem legendarny zawodnik WWE. Jego cameo odbija się w sieci tak głośnym echem, że do nieoczekiwanego gościnnego występu postanowił odnieść się teraz twórca hitu Apple TV, Vince Gilligan.
Przypomnijmy, że Cena zagrał w Pluribus samego siebie (jako część zbiorowej świadomości, którą stała się niemal cała ludzkość). To ta postać w ok. 3-minutowym nagraniu wideo wytłumaczyła głównej bohaterce, Carol, dlaczego kolektyw żywi się przetworzonym białkiem pochodzenia ludzkiego, pozyskiwanym z ciał 100 tys. osób, które "umierają każdego dnia z przyczyn naturalnych i w wyniku wypadków". Gilligan zabiera nas za kulisy cameo aktora i sportowca:
Twórca serialu dodaje:
Gilligan wyjawił, że całe cameo Ceny powstało w ciągu 24 godzin w Tampie na Florydzie. Było kręcone w sobotę, aby dopasować powstanie sekwencji do "niezwykle napiętego harmonogramu" gwiazdy.
Oto giganci Hollywood: aktorzy, przy których Reacher i Superman to chucherka
Źródło: Deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1964, kończy 61 lat