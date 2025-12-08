placeholder
O cameo słynnego aktora w hicie streamingu mówi cała sieć. Dlaczego wybrano tę gwiazdę?

To było jedno z najbardziej zaskakujących cameo w całej historii streamingu. W nowym hicie Apple TV, serialu Jedyna, znanym także jako Pluribus, pojawił się John Cena. Twórca produkcji ujawnił kulisy gościnnego występu aktora.
jedyna 
apple tv pluribus John Cena
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Jedyna - Pluribus Apple TV
Na widzów, którzy obejrzeli 6. odcinek serialu Jedyna, znanego na świecie przede wszystkim jako Pluribus, czekała nie lada niespodzianka. W jednej ze scen pojawił się nie kto inny jak sam John Cena, gwiazda Peacemakera i zarazem legendarny zawodnik WWE. Jego cameo odbija się w sieci tak głośnym echem, że do nieoczekiwanego gościnnego występu postanowił odnieść się teraz twórca hitu Apple TV, Vince Gilligan. 

Przypomnijmy, że Cena zagrał w Pluribus samego siebie (jako część zbiorowej świadomości, którą stała się niemal cała ludzkość). To ta postać w ok. 3-minutowym nagraniu wideo wytłumaczyła głównej bohaterce, Carol, dlaczego kolektyw żywi się przetworzonym białkiem pochodzenia ludzkiego, pozyskiwanym z ciał 100 tys. osób, które "umierają każdego dnia z przyczyn naturalnych i w wyniku wypadków". Gilligan zabiera nas za kulisy cameo aktora i sportowca:

Pomyśleliśmy sobie: "Kto lepiej niż John Cena mógłby uatrakcyjnić pomysł jedzenia ludzkiego mięsa?". (...) To jest po prostu najfajniejszy gość. Pojawiła się tu kwestia: kto zachwyci publiczność, gdy pojawi się i wyjaśni, dlaczego cywilizacja żyje teraz dzięki białku z ludzkich ciał? To takie non sequitur. Patrząc z innej perspektywy wcale nie chodzi tu o to, że John ma po prostu taką osobowość i we wszystkim, co robi, wydaje się sympatyczny i godny zaufania, rodząc myśli: "Stary, chciałbym się z nim napić piwa".

Twórca serialu dodaje:

Dlaczego więc nie miałby wyjaśnić, z jakiego powodu białko pochodzenia ludzkiego to teraz droga, którą obrała ludzkość? Właściwie sprawił, że brzmiało to całkiem rozsądnie i taki był zamysł. Owszem, rozśmieszyło nas to, gdy pomyśleliśmy, że akurat on to zrobi. I na szczęście się zgodził. 

Gilligan wyjawił, że całe cameo Ceny powstało w ciągu 24 godzin w Tampie na Florydzie. Było kręcone w sobotę, aby dopasować powstanie sekwencji do "niezwykle napiętego harmonogramu" gwiazdy. 

Oto giganci Hollywood: aktorzy, przy których Reacher i Superman to chucherka

arrow-left fot. materiały prasowe arrow-right

Źródło: Deadline

Co o tym sądzisz?
