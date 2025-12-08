placeholder
Predator: Badlands pobił rekord. Żadna część serii nie osiągnęła tego wyniku

Predator: Badlands udowadnia, że martwą franczyzę można skutecznie ożywić. Dan Trachtenberg ma powody do zadowolenia, bo według Deadline jego film pobił finansowe rekordy i został najbardziej dochodową odsłoną serii.
Adam Siennica
Tagi:  box office 
Predator: Strefa zagrożenia
Predator: Strefa zagrożenia - premiera kinowa odbędzie się 7 listopada 2025 roku Fot. Materiały prasowe
To jest już oficjalne i niezaprzeczalne: Predator: Strefa zagrożenia to najbardziej dochodowy film w historii franczyzy Predator. Jak donosi Deadline, globalnie zebrano 180 mln dolarów ze sprzedaży biletów do kin. Tym samym pobito poprzednią najbardziej dochodową odsłonę: Obcy kontra Predator - 177,4 mln dolarów. Choć był to miks dwóch serii, w analizach jest brana pod uwagę. Wszystkie solowe filmy z serii Predator najnowsza odsłona pobiła 23 listopada.

Predator - box office serii

Seria Predator nigdy nie biła rekordów popularności w kinach i nie osiągała wielkich wyników. Do tej pory najlepsze wyniki miał film Predator z 2018 roku - 160,5 mln dolarów. Na rynku amerykańskim Strefa zagrożenia również jest najlepsza.

Predator; Strefa zagrożenia - plakat widowiska

Predator; Strefa zagrożenia - plakat widowiska
Predator: Strefa zagrożenia, podobnie jak dwa poprzednie streamingowe filmy Dana Trachtenberga - Predator: Pogromca zabójców oraz Predator: Prey - zebrał świetne recenzje krytyków i widzów. To dobra wiadomość, bo gdy film trafi do sprzedaży w streamingu, ma szansę zarobić jeszcze więcej pieniędzy. A jest to konieczne, bo choć 180 mln dolarów z kin to dobry wynik, budżet 105 mln dolarów mówi, że trzeba więcej, by ten tytuł stał się sukcesem komercyjnym.

Źródło: deadline.com

Predator: Strefa zagrożenia
