Predator: Badlands pobił rekord. Żadna część serii nie osiągnęła tego wyniku
Predator: Badlands udowadnia, że martwą franczyzę można skutecznie ożywić. Dan Trachtenberg ma powody do zadowolenia, bo według Deadline jego film pobił finansowe rekordy i został najbardziej dochodową odsłoną serii.
To jest już oficjalne i niezaprzeczalne: Predator: Strefa zagrożenia to najbardziej dochodowy film w historii franczyzy Predator. Jak donosi Deadline, globalnie zebrano 180 mln dolarów ze sprzedaży biletów do kin. Tym samym pobito poprzednią najbardziej dochodową odsłonę: Obcy kontra Predator - 177,4 mln dolarów. Choć był to miks dwóch serii, w analizach jest brana pod uwagę. Wszystkie solowe filmy z serii Predator najnowsza odsłona pobiła 23 listopada.
Pięć koszmarnych nocy 2 bije rekordy. Tego wyniku finansowego nikt się nie spodziewał
Predator - box office serii
Seria Predator nigdy nie biła rekordów popularności w kinach i nie osiągała wielkich wyników. Do tej pory najlepsze wyniki miał film Predator z 2018 roku - 160,5 mln dolarów. Na rynku amerykańskim Strefa zagrożenia również jest najlepsza.
Predator: Strefa zagrożenia, podobnie jak dwa poprzednie streamingowe filmy Dana Trachtenberga - Predator: Pogromca zabójców oraz Predator: Prey - zebrał świetne recenzje krytyków i widzów. To dobra wiadomość, bo gdy film trafi do sprzedaży w streamingu, ma szansę zarobić jeszcze więcej pieniędzy. A jest to konieczne, bo choć 180 mln dolarów z kin to dobry wynik, budżet 105 mln dolarów mówi, że trzeba więcej, by ten tytuł stał się sukcesem komercyjnym.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1964, kończy 61 lat