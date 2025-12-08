placeholder
Fani gier akcji powinni czekać na The Game Awards 2025. To tam poznamy datę premiery Phantom Blade Zero

Już niedługo poznamy kluczową informację na temat ciekawie zapowiadającego się Phantom Blade Zero od chińskiego studia S-GAME. Data premiery tej gry zostanie ujawniona jeszcze w tym tygodniu.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
data premiery Phantom Blade Zero The Game Awards
Phantom Blade Zero fot. S-GAME
Phantom Blade 0 to nadchodząca gra akcji, w której śledzimy losy bohatera znanego jako Soul — elitarnego zabójcy i członka The Order, wrobionego w morderstwo patriarchy tej  organizacji. Podczas polowania na niego został ciężko ranny, jednak ocalił go tajemniczy uzdrowiciel. Pozostało mu jednak wyłącznie 66 dni, które zamierza wykorzystać, by dotrzeć do prawdy. 

Produkcja doczekała się już kilku zwiastunów oraz prezentacji rozgrywki, zwracających uwagę efektownym i niezwykle płynnym systemem walki. Choć wciąż nie ujawniono dokładnej daty premiery, ma się to wkrótce zmienić. Na oficjalnym profilu The Game Awards w serwisie X ogłoszono, że konkretny termin zostanie zaprezentowany podczas tegorocznej gali, która odbędzie się w nocy z 11 na 12 grudnia czasu polskiego.

Przypomnijmy, że Phantom Blade Zero powstaje na silniku Unreal Engine 5 i zmierza na PC oraz PlayStation 5. Za produkcję odpowiada chińskie studio S-GAME.

Źródło: x.com

Paweł Krzystyniak
