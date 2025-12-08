fot. S-GAME

Phantom Blade 0 to nadchodząca gra akcji, w której śledzimy losy bohatera znanego jako Soul — elitarnego zabójcy i członka The Order, wrobionego w morderstwo patriarchy tej organizacji. Podczas polowania na niego został ciężko ranny, jednak ocalił go tajemniczy uzdrowiciel. Pozostało mu jednak wyłącznie 66 dni, które zamierza wykorzystać, by dotrzeć do prawdy.

Produkcja doczekała się już kilku zwiastunów oraz prezentacji rozgrywki, zwracających uwagę efektownym i niezwykle płynnym systemem walki. Choć wciąż nie ujawniono dokładnej daty premiery, ma się to wkrótce zmienić. Na oficjalnym profilu The Game Awards w serwisie X ogłoszono, że konkretny termin zostanie zaprezentowany podczas tegorocznej gali, która odbędzie się w nocy z 11 na 12 grudnia czasu polskiego.

Przypomnijmy, że Phantom Blade Zero powstaje na silniku Unreal Engine 5 i zmierza na PC oraz PlayStation 5. Za produkcję odpowiada chińskie studio S-GAME.