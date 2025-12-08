placeholder
Resident Evil Requiem bez Leona S. Kennedy'ego? Capcom może zaskoczyć graczy

Wiadomo już, że w Resident Evil Requiem pojawią się dwie grywalne postacie. Dotąd większość graczy zakładała, że obok Grace Ashcroft w grze pojawi się także Leon S. Kennedy. Najnowszy przeciek z jednego ze sklepów sugeruje jednak zupełnie inny scenariusz.
Paweł Krzystyniak
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Resident Evil: Requiem fot. Capcom
W Resident Evil Requiem gracze wcielą się nie tylko w Grace Ashcroft, lecz także w drugą, wciąż nieujawnioną postać. Dotychczas w spekulacjach najczęściej pojawiał się Leon S. Kennedy, jednak istnieje możliwość, że Capcom zrobi coś, czego raczej nikt się nie spodziewał. 

Użytkownicy Reddita zauważyli, że na karcie Resident Evil Requiem Deluxe Edition w serwisie GameStop pojawiła (jakiś czas później wpis usunięto) się zaskakująca wzmianka. Można było tam przeczytać o dodatkowych kostiumach dla Rosemary Winters. Przypomnijmy: Rose jest córką Ethana i Mii Winters, których poznaliśmy bliżej w Resident Evil 7

Społeczność wyraźnie podzieliła się na dwa obozy. Jedni zaczęli zastanawiać się, w jaki sposób Rose mogłaby pojawić się w grze, inni natomiast uznali tę informację za błąd lub przeoczenie ze strony sklepu. Trzeba przyznać, że sytuacja jest intrygująca – akcja Requiem ma rozgrywać się około roku 2025, co oznacza, że Rosemary Winters miałaby wówczas zaledwie kilka lat.

Istnieje szansa, że wszystko stanie się jasne już w nocy z 11 na 12 grudnia czasu polskiego. Resident Evil Requiem ma być bowiem jedną z gier, które doczekają się nowych materiałów podczas tegorocznej odsłony gali The Game Awards. Bardzo możliwe, że to właśnie tam poznamy tożsamość drugiej grywalnej postaci. 

Źródło: insider-gaming.com

