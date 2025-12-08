Wiedźmin - dlaczego te postaci musiały umrzeć? Showrunnerka tłumaczy zmiany względem książek
Wiedźmin Netflixa pozwolił sobie na wiele zmian względem książek w ciągu czterech sezonów, ale w ostatnim z nich doszło do paru drastycznych zabiegów. Showrunnerka postanowiła je wyjaśnić za pośrednictwem Instagrama. Dlaczego te postaci musiały umrzeć?
Wiedźmin Netflixa nie raz i nie dwa pozwalał sobie na luźne interpretowanie materiału źródłowego czy rozwijanie własnych pomysłów. 4. sezon był znacznie bliższy książkom Andrzeja Sapkowskiego od poprzednich serii, ale nadal wprowadził pewne zmiany. Showrunnerka, Lauren S. Hissrich, wytłumaczyła podjęte decyzje.
UWAGA NA SPOILERY
Oto zmiany wprowadzone w 4. sezonie Wiedźmina względem książek. Lauren Schmidt Hissrich skomentowała je na swoim Instagramie.
Wiedźmin - zmiany względem książek
W serialu zadebiutowały dwie nowe postaci, których nie było w książkach - Ximer i Alaina.
Z kolei dwie inne poniosły śmierć - Keira Metz i Margarita Laux-Antille:
To jednak śmierć najstarszego wiedźmina zabolała najbardziej. Skąd decyzja o pozbyciu się Vesemira?
Wiedźmin 3 - najpotężniejsi bohaterowie i złoczyńcy z gry CD Projekt RED
Źródło: comicbook.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
08
gru
Surowa młodość
09
gru
Kuba i Alaska
09
gru
Jeśli dzisiaj umrę
09
gru
Szósta dzielnica
09
gru
W służbie dialogu
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1964, kończy 61 lat