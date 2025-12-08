placeholder
Wiedźmin - dlaczego te postaci musiały umrzeć? Showrunnerka tłumaczy zmiany względem książek

Wiedźmin Netflixa pozwolił sobie na wiele zmian względem książek w ciągu czterech sezonów, ale w ostatnim z nich doszło do paru drastycznych zabiegów. Showrunnerka postanowiła je wyjaśnić za pośrednictwem Instagrama. Dlaczego te postaci musiały umrzeć?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Vesemir 
Wiedźmin netflix
Wiedźmin: sezon 4 fot. Netflix
Wiedźmin Netflixa nie raz i nie dwa pozwalał sobie na luźne interpretowanie materiału źródłowego czy rozwijanie własnych pomysłów. 4. sezon był znacznie bliższy książkom Andrzeja Sapkowskiego od poprzednich serii, ale nadal wprowadził pewne zmiany. Showrunnerka, Lauren S. Hissrich, wytłumaczyła podjęte decyzje.

UWAGA NA SPOILERY

Oto zmiany wprowadzone w 4. sezonie Wiedźmina względem książek. Lauren Schmidt Hissrich skomentowała je na swoim Instagramie.

Wiedźmin - zmiany względem książek

W serialu zadebiutowały dwie nowe postaci, których nie było w książkach - Ximer i Alaina.

Przy Ximer chcieliśmy pokazać czarodziejkę z innej części Kontynentu, która ma inne magiczne zdolności niż dotychczas pokazywaliśmy. Z kolei Alaina to dla Yennefer lustro i przypomnienie czasów, gdy sama była nowicjuszką. Yen widzi w niej fragmenty siebie, ale i to, jak bardzo dojrzała od momentu zostania czarodziejką.

Z kolei dwie inne poniosły śmierć - Keira Metz i Margarita Laux-Antille:

Gdybyśmy zabili postaci, z którymi Yen się nawet nie spotkała, to nie miałoby to takiej samej wartości. To nie popchnęłoby w żaden sposób Yennefer. Zabicie Margarity to wielka strata dla Yen i Loży. To wydarzenie zmienia, jak się zachowuje przez resztę odcinka i sezonu. Napędza gniew, który w niej płonie. Zmienia to, jak bardzo chce go zabić - potrzebuje to zrobić.

To jednak śmierć najstarszego wiedźmina zabolała najbardziej. Skąd decyzja o pozbyciu się Vesemira?

Nie chodziło o zszokowanie widowni, ale postaci. Chodziło o pokazanie, jak śmierć potrafi zmienić motywacje i ścieżkę życia danego człowieka. Wiemy z prawdziwego życia, że potrafi to być wielka siła.

Źródło: comicbook.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Vesemir 
Wiedźmin netflix
