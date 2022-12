Avatar: The Way of Water - świat oszaleje na punkcie filmu. Globalne otwarcie na kosmicznym poziomie

fot. materiały prasowe

Avatar: The Way of Water 16 grudnia wchodzi na ekrany wielu krajów świata. Według finałowych prognoz Disney jako dystrybutor widowiska ma liczyć na globalne otwarcia na minimalnym poziomie 525 mln dolarów. Będzie to więc jedno z największych otwarć w skali globalnej w historii. Przewodzi Avengers: Koniec gry z wynikiem 1,2 mld dolarów, a na kolejnych lokatach są Avengers: Wojna bez granic (640,5 mln dolarów), Spider-Man: Bez drogi do domu (600,5 mln dolarów), Szybcy i wściekli 8 (541,9 mln dolarów) oraz Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (528,9 mln dolarów).

Avatar 2 - box office

Według analiz to 175 mln dolarów będzie pochodzić z Ameryki Północnej, a 350 mln dolarów z reszty świata. Dużo mają też zarobić w Chinach, w których widzowie szaleją za Avatarem.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że wciąż trwa pandemia i jeszcze z uwagi na to prognozy są trudne do precyzyjnego określenia. Za przykład podają Spider-Man: Bez drogi do domu. Prognozowało się globalne otwarcie na poziomie 290-350 mln dolarów, a ostatecznie zebrał 600 mln dolarów. Z uwagi na to, że przedsprzedaż na Avatara jest niesamowita, nie jest wykluczone, że tutaj też będzie większy wynik.

Otwarcie jednak to nie wszystko. Jeśli Avatar: The Way of Water ma osiągnąć wyniki zbliżone do Avatara z 2009 roku, musi oprzeć się to na powtórnych seansach. Tak przez osiem miesięcy hit Jamesa Camerona stał się najbardziej dochodowym filmem w historii.

Avatar 2 i kolejne części - kalendarium powstania