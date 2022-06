Avatar - imponujący zestaw LEGO trafi do sprzedaży

lego.com

Podczas LEGOCON-u zaprezentowano pierwszy oficjalny zestaw LEGO dotyczący filmu Avatar. Trafi on do sprzedaży w październiku wraz z trzema innymi. W czasie wydarzenia pokazano ten największy, który nazywa się Toruk Makto & Tree of Souls.

Zestaw LEGO składa się z 1212 klocków. Zawiera Drzewo Dusz, Toruka Makto, mrocznego konia i 4 figurki Na’vi, które są zauważalnie większe od zwykłych figurek LEGO. Są wyższe, mają dłuższe ręce, ogon, unikalne głowy i włosy. Zestaw trafił do przedsprzedaży w cenie 149,99 dolarów. Regularna sprzedaż ruszy 1 października.

Avatar - zestaw LEGO

LEGO Avatar

Film Avatar w reżyserii Jamesa Camerona trafił do kin w 2009 roku. Po trzynastu latach twórca powróci z kontynuacją dzieła. Premiera drugiej części, której pełny tytuł brzmi Avatar: Istota wody, zaplanowana jest na 16 grudnia 2022 roku. Trwają prace nad trzema kolejnymi odsłonami. Debiut trzeciej części jest zaplanowany na 2024 rok, czwartej na 2026 rok, a finałowej 2028 rok.