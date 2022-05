Avatar 2 - zwiastun filmu ze znakomitym wynikiem wyświetleń. Trylogia sequeli Star Wars w tyle

fot. materiały prasowe

Avatar: Istota wody to oczekiwany od wielu lat sequel najbardziej kasowego filmu w historii. W poniedziałek, 9 maja, do sieci trafił w końcu pierwszy zwiastun produkcji. W ciągu pierwszych 24 godzin zapowiedź została obejrzana 148,6 mln razy, w tym 23 mln z samych Chin. To sprawia, że zwiastun nowego filmu Jamesa Camerona notuje lepszy wynik niż pierwsze zapowiedzi widowisk z trylogii sequeli Star Wars.

W filmie Jake i Neytiri założyli rodzinę i prowadzą spokojne życie na Pandorze. Jednak powrót RDA na planetę sprawia, że nasi bohaterowie muszą uciekać na wyspiarskie rejony, na których rządzi plemię Metkayina.

Avatar: Istota wody - zwiastun

Avatar: Istota wody

Avatar: Istota wody - obsada

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Jemaine Clement, Stephen Lang, Michelle Yeoh i Oona Chaplin. Reżyseruje twórca pierwszej części James Cameron.

Avatar: Istota wody - premiera filmu w Polsce 16 grudnia 2022 roku. Disney potwierdził, że odnowiona wersja Avatara zawita do polskich kin 23 września 2022 roku.