Avengers 6: Secret Wars ma zostać znacznie opóźnione. To daje nadzieje fanom

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Nowa plotka o filmie Avengers 6: Secret Wars pochodzi z reddita z kanału t r/MarvelStudiosSpoilers, na którym moderatorzy wrzucają informacje ze sprawdzonych źródeł. Wykonują kawał dobrej roboty z ich weryfikacją, bo do tej pory publikowane przez nich doniesienia się potwierdziły.

Avengers: Secret Wars opóźnione

Na ten moment oficjalna data premiery Avengers: Secret Wars została ustalona na 7 listopada 2025 roku. Według nowej plotki premiera zostanie opóźniona aż na 2028 rok! Częściowo powód nasuwa się sam, bo wówczas będzie 20. rocznica debiutu MCU, który nastąpił wraz z filmem Iron Man z 2008 roku. Zakończenie Sagi Multiwersum w 2028 roku byłby strzałem w dziesiątkę pod kątem promocyjnym.

To jednakże może być bardziej podyktowane reakcją na gigantyczną krytykę MCU na czele z filmem Ant-Man i Osa: Kwantomania, z którą postanowił zawalczyć sam szef Disneya Bob Iger wprowadzając rygor i oczekując jakości. Efektem tego jest opóźnienie The Marvels na jesień 2023 roku, aby dać czas na dopracowanie efektów specjalnych i przesunięcie trzech z pięciu seriali na 2024 rok, by je dopracować. W spekulacjach mówi się, że kolejne opóźnienia projektów niedługo powinny zostać ogłoszone, bo Marvel Studios będzie chciał twórcom dać więcej czasu na zrobienie filmów i seriali w jakościowy oraz dopracowany sposób.

Na ten moment ani Disney ani Marvel Studios nie odnieśli się do tych rewelacji. Jednakże z uwagi na rygor wprowadzony w podejściu do franczyzy w Lucasfilmie i Marvelu, oczekuje się, że wkrótce opóźnienia premier nie tylko Avengers 6 zostaną potwierdzone. Spekuluje się, że nastąpi w kwietniu 2023 roku podczas wydarzenia zwanego CinemaCon.