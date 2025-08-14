Rola Chrisa Evansa w Avengers: Doomsday szokuje! Nigdy już tak samo nie spojrzyjcie na Steve\a
To prawdopodobnie najmocniejszy przeciek zza kulis Avengers: Doomsday, który odpowiada na pytanie o to, co się stało ze Steve'em po Avengers: Koniec gry. Większego spoilera prawdopodobnie nie dostaniemy przed premierą.
To prawdopodobnie najmocniejszy przeciek zza kulis Avengers: Doomsday, który odpowiada na pytanie o to, co się stało ze Steve'em po Avengers: Koniec gry. Większego spoilera prawdopodobnie nie dostaniemy przed premierą.
Która wersja Steve'a Rogersa odegra ważną rolę w Avengers: Doomsday? Przecieki sugerowały wcześniej jego alternatywne wersje z innych światów równoległych, ale kluczową postacią tej historii będzie dawny Kapitan Ameryka, który w Avengers: Koniec gry cofnął się w czasie, by być z Peggy Carter. Według najnowszego, niepotwierdzonego jeszcze przecieku jego decyzja o cofnięciu się w czasie była tragiczna w skutkach dla multiwersum, czyli wszystkich światów równoległych, ponieważ to ona rozpoczęła kolizje światów, o których mowa była choćby w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu.
Avengers: Doomsday – rola Steve'a Rogersa
Miliardy ludzi już zginęły podczas niszczenia różnych światów w wyniku kolizji. Steve ma ich na sumieniu, choć podjął tę decyzję nieświadomie, ale to nie jest ważne dla Doktora Dooma (Robert Downey Jr.), który będzie chciał jego śmierci. Jeśli się to potwierdzi, może to być dość zaskakujący wątek dla widzów.
Takim sposobem film pokaże, co potem stało się z Steve'em Rogersem po Avengers: Koniec gry, bo od tego filmu nie poruszono kwestii, co się z nim dzieje ani razu, więc nie wiemy nic na ten temat.
Tradycyjnie jest to plotka, więc nikt jej nie potwierdza ani nie dementuje. Prace nad filmem oraz samym scenariuszem wciąż trwają. Premiera Avengers: Doomsday w grudniu 2026 roku w kinach.
Avengers: Doomsday - nowe postacie, która powinny pojawić się w filmie Marvela
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
12
sie
Echoes of the End
12
sie
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
12
sie
Księga Innych Miejsc
12
sie
Generacje
12
sie
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1966, kończy 59 lat
ur. 1951, kończy 74 lat