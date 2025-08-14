Rola Chrisa Evansa w Avengers: Doomsday szokuje! Nigdy już tak samo nie spojrzyjcie na Steve\a

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Która wersja Steve'a Rogersa odegra ważną rolę w Avengers: Doomsday? Przecieki sugerowały wcześniej jego alternatywne wersje z innych światów równoległych, ale kluczową postacią tej historii będzie dawny Kapitan Ameryka, który w Avengers: Koniec gry cofnął się w czasie, by być z Peggy Carter. Według najnowszego, niepotwierdzonego jeszcze przecieku jego decyzja o cofnięciu się w czasie była tragiczna w skutkach dla multiwersum, czyli wszystkich światów równoległych, ponieważ to ona rozpoczęła kolizje światów, o których mowa była choćby w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Avengers: Doomsday – rola Steve'a Rogersa

Miliardy ludzi już zginęły podczas niszczenia różnych światów w wyniku kolizji. Steve ma ich na sumieniu, choć podjął tę decyzję nieświadomie, ale to nie jest ważne dla Doktora Dooma (Robert Downey Jr.), który będzie chciał jego śmierci. Jeśli się to potwierdzi, może to być dość zaskakujący wątek dla widzów.

Takim sposobem film pokaże, co potem stało się z Steve'em Rogersem po Avengers: Koniec gry, bo od tego filmu nie poruszono kwestii, co się z nim dzieje ani razu, więc nie wiemy nic na ten temat.

Tradycyjnie jest to plotka, więc nikt jej nie potwierdza ani nie dementuje. Prace nad filmem oraz samym scenariuszem wciąż trwają. Premiera Avengers: Doomsday w grudniu 2026 roku w kinach.

