Premiera Avengers: Doomsday przesunięta? Kuriozalny powód, ale coś jest na rzeczy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Nie jest wykluczone, że data premiery filmu Avengers: Doomsday będzie inna niż 1 maja 2026 roku. O takim obrocie spraw donosi jeden z najlepiej poinformowanych scooperów, Jeff Sneider, który w najnowszym odcinku swojego podcastu "The Hot Mic" dał do zrozumienia, że Marvel rozważa opóźnienie wprowadzenia rzeczonej odsłony MCU do kin. Powód jest tak zaskakujący, jak i kuriozalny.

Z informacji, do których dotarł Sneider, wynika bowiem, że Dom Pomysłów... nie wie jeszcze do końca, kto w ogóle pojawi się w Avengers: Doomsday. Jak stwierdza sam scooper:

Słyszałem pogłoski, że Doomsday może zostać opóźnione. Wydaje mi się, że data premiery może ulec przesunięciu na następny możliwy termin. Oni nie wiedzą, kto jest w filmie... Tak słyszałem. To było coś w stylu: "Wciąż nie wiemy, kto na pewno pojawi się w filmie, a kto nie, nie wiemy jeszcze, kto będzie dostępny". Sądzę, że wciąż zastanawiają się, jak będzie wyglądał ich zespół.

Choć powyższe rewelacje na pierwszy rzut oka prezentują się absurdalnie, nie jest wykluczone, że jest w nich ziarnko prawdy. Warto zauważyć, że według styczniowych doniesień ekipa miała wejść na plan w marcu, choć już wiemy, iż będzie to kwiecień. Co więcej, wypowiedzi Benedicta Cumberbatcha o obecności Doktora Strange'a w Doomsday (aktor najpierw zaprzeczał swojemu udziałowi w filmie, by później prostować własne słowa) i Chrisa Evansa (konsekwentnie twierdzi on, że w produkcji go nie zobaczymy, choć zupełnie odwrotnie sprawę przedstawiają prestiżowe serwisy) mogą świadczyć, że Marvel faktycznie może mieć kłopot z określeniem, kto zagra w dziele braci Russo.

MCU - największe błędy i problemy 4. i 5. fazy Kinowego Uniwersum Marvela

Przypomnijmy, że filmy Avengers: Doomsday i Secret Wars mają wyjść rok po roku. To niezwykle ambitny plan biorąc pod uwagę rozmach i skalę przedsięwzięcia, ale reżyserzy zdołali zrealizować go już wcześniej w przypadku Wojny bez granic i Końca gry.