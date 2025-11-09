Avengers: Doomsday - przeciek zdradza, co ukształtuje głównego przeciwnika

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały promocyjne

Jaki będzie Doktor Doom w Avengers: Doomsday? Chociaż wielu fanów ma mieszane odczucia z powodu obsadzenia Roberta Downeya Jr., jednocześnie wszyscy wiedzą, że wybitny aktor stworzy coś wyjątkowego. Według scoopera MyTimeToShineHello, którego doniesienia często się potwierdzały, historia tego złoczyńcy jest tak skonstruowana, by wzbudzić emocje, a nawet sympatię. O co chodzi?

Geneza Doktora Dooma w Avengers: Doomsday

Według jego źródeł rodzina Doktora Dooma zginie w eksplozji, w której całe jego ciało zostało poważnie uszkodzone. W związku z tym też postać nosi zbroję - ale ta informacja może sugerować, że bez niej najwyraźniej nie może funkcjonować. Aczkolwiek nie zostało to doprecyzowane. W komiksach było inaczej. W nich też Doktor Doom budował specjalne urządzenie, by uratować duszę matki z piekła. Reed Richards z Fantastycznej Czwórki próbował mu doradzić, ale Doom zignorował jego słowa i doszło do wypadku, który oszpecił mu twarz.

Na razie jest to informacja niepotwierdzona i nieoficjalna. Wcześniej plotki sugerowały, że w związku z działaniami Kapitana Ameryki rodzina Dooma zginęła, więc można powiązać oba przecieki, co zbuduje intrygujący obraz złoczyńcy, który może nie być taki zły. Oznacza to podobne podejście jak do Thanosa w Avengers: Wojnie bez granic.

Premiera Avengers: Doomsday w grudniu 2026 roku.