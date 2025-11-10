Ogromny spoiler z Avengers: Doomsday. Takiego Dooma nikt się nie spodziewał

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

To może być jedno z najbardziej intrygujących doniesień w kwestii Avengers: Doomsday, z którymi mieliśmy okazję zapoznać się jak do tej pory. Ceniony scooper Daniel Richtman raportuje, że Marvel w swoim przyszłorocznym filmie zamierza pokazać nie samego Dooma, a całą grupę jego wariantów. Nie wiemy, czy różne wersje złoczyńcy będą ze sobą współpracować, czy też postać portretowana przez Roberta Downeya Jr. zamierza z nimi walczyć. Ujawniono za to, że wśród Doomów znajdzie się kobieta.

Odpowiedzialni za MCU wracają tym samym do porzuconego wcześniej motywu Rady Kangów, chcąc podzielić się z widzami wariacją na jego temat. Jakby tego było mało, warianty Dooma mogą zostać wykorzystane do relatywnie szybkiego pozbycia się różnych inkarnacji antagonisty granego w przeszłości przez Jonathana Majorsa. Otwartą kwestią pozostaje to, czy "Rada Doomów" będzie miała sformalizowany charakter, czy raczej chodzi w tym przypadku o przypadkowe i nietrwałe sojusze rozmaitych wersji postaci.

Inny ze scooperów, Kristian Harloff, twierdzi, że grudniowy zwiastun Avengers: Doomsday ma zawierać sporo ujęć pokazujących Doktora Dooma. Co ciekawe, odbiorcy ani razu nie zobaczą jego twarzy - nie podano jednak, dlaczego Marvel zdecydował się na ten sposób ekspozycji złoczyńcy. Klimat trailera podobno budzi wyraźne skojarzenia z Uniwersum Potworów studia Universal.

Dawna Jean Grey nie chce dołączyć do Avengers: Doomsday

W sieci jest też głośno o słowach Famke Janssen, ekranowej Jean Grey z filmów o X-Menach studia Fox, która po raz kolejny została zapytana o to, czy zobaczymy ją w Doomsday. Aktorka wyraźnie dała do zrozumienia, że nie jest zainteresowana dołączeniem do obsady:

Wiesz, nie mam w zwyczaju wracać do tego, co już robiłam. Zazwyczaj patrzę w przyszłość. (...) Wszystkie ostatnie zdarzenia w mojej karierze sprawiają, że trudno mi teraz po prostu oglądać się za siebie i martwić się albo myśleć o roli, w której mam do wypowiedzenia kilka kwestii. To po prostu nie wydaje mi się już interesujące. Jestem w innym miejscu - zapracowałam na ten moment i korzystam z niego, bo mam już 80 filmów na koncie i spłaciłam wszystkie długi wdzięczności.

Film Avengers: Doomsday ma ustaloną datę premiery na 18 grudnia 2026 roku.