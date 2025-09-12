placeholder
Moce Dooma w Avengers: Doomsday będą przerażające. Najmocniej odczuje to... Thanos?

Marvel rzucił nowe światło na moce, jakie w filmie Avengers: Doomsday może posiadać główny złoczyńca, Doktor Doom. W opublikowanym wczoraj wideo pojawia się krótkie ujęcie, które zapowiada przerażającą potęgę postaci - być może na własnej skórze odczuje to Thanos.
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU Thanos doktor doom
Doom w komiksach Marvela Marvel
Od kilkunastu godzin popkulturowa część sieci żyje materiałami pokazanymi uczestnikom odbywających się w Szanghaju targów Walt Disney Studios Marketing Expo. Najprawdopodobniej zawierają one pierwsze oficjalne spojrzenie na Doktora Dooma z filmu Avengers: Doomsday. Szczególne zainteresowanie wzbudza wideo z pokazu świetlnego, które w niezwykle sugestywny sposób dokumentuje moce złoczyńcy. 

Prezentując Wam go wczoraj nie skupiliśmy się na tym, jak materiał eksponuje potęgę Dooma. Tymczasem postać ta korzysta z szeregu zdolności, manipulując materią i energią, co rodzi widowiskowe efekty świetlne. Uwagę zwracają też przedstawione w wideo tajemnicze pierścienie, które mogą być źródłem mocy antagonisty; warto zauważyć, że Marvel korzysta w MCU z tego motywu coraz częściej, by przywołać w tym kontekście choćby bransolety Ms. Marvel, 10 pierścieni Shang-Chi czy nawet należące do Kanga artefakty.

Jest jeszcze prawdziwy smaczek dla fanów komiksów. W 1. minucie i 15. sekundzie Doom dosłownie przez moment trzyma w dłoniach uprzednio wyrwany szkielet innej postaci. Nie jest jasne, czy ten wątek zostanie pokazany w Avengers: Doomsday, ale przypomnijmy, że w 8. zeszycie serii Secret Wars z 2015 roku Doom w okrutny sposób zabił rzucającego mu wyzwanie Thanosa, najpierw przebijając mu brzuch, później chwytając za kręgosłup i ostatecznie wyrywając cały szkielet z ciała. 

Promocja Doomsday na Walt Disney Studios Marketing Expo

arrow-left
Promocja Doomsday na Walt Disney Studios Marketing Expo
Źródło:
arrow-right

Jak Marvel chce promować Avengers: Doomsday?

Pojawiły się też doniesienia na temat kampanii promocyjnej przyszłorocznego filmu. Wygląda na to, że Marvel na tym polu przez najbliższe 9-10 miesięcy chce wykorzystywać znany z Endgame schemat tajemniczych zapowiedzi, o czym raportuje scooper Cryptic4KQual:

Najwyraźniej chcą promować Doomsday tak, jak promowali Koniec gry. Małe środki, ale podkreślające ogromną skalę. Będą wrzucać tu i ówdzie drobne zapowiedzi, aż do premiery zostanie jakieś 5-6 miesięcy. Wtedy zaczną agresywnie promować film. Będą też wykorzystywać wcześniejsze filmy do celów marketingowych. 

Premiera Avengers: Doomsday ma odbyć się 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: X/Cryptic4KQual

