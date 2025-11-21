To te warianty Dooma pokaże Avengers: Doomsday? Lista postaci, które zgotują herosom piekło

Marvel/wallsnapy.com

Już od jakiegoś czasu liczne źródła nieoficjalnie raportują, że w Avengers: Doomsday na ekranie aż zaroi się od wariantów Doktora Dooma. Pojawiają się doniesienia o tworzonej na podobieństwo armii Kanga Zdobywcy Radzie Doomów, w skład której mogą wchodzić nawet postacie nieznane z komiksów - wśród nich żeńskie wersje antagonisty. Które z nich zobaczymy jednak w przyszłorocznym filmie Marvela?

Swoje typy w tej sprawie przedstawił serwis Comic Book Resources, który podzielił się listą postaci będących wariantami Dooma. W ocenie dziennikarzy to one najlepiej mogłyby pasować do MCU. Są tu potęgi, które będą łamać superbohaterów jak zapałki, ale i poprzedni odtwórcy roli złoczyńcy czy faworytki jeśli chodzi o kobiecą wersję łotra.

Warianty Dooma, które możemy zobaczyć w Avengers: Doomsday

Jeśli szukamy wariantu Dooma, który mógłby sam w sobie być śmiertelnym zagrożeniem dla Avengersów, bez dwóch zdań faworytem na tym polu jest Doom Supreme. Antagonista na swojej macierzystej Ziemi-22215 stał się Najwyższym Czarodziejem i zarazem niekwestionowanym władcą świata. Jego zbroja i bronie są wzmocnione magią, a on sam pragnie podbić całe multiwersum. To on powołał do istnienia grupę Mistrzów Zła z Multiwersum, cofając się nawet w czasie, by walczyć z prehistorycznymi Avengersami. Co ciekawe, posiadał całą armię wariantów-sojuszników, wśród nich Doom-Thinga czy Dooma – Żyjącą Planetę.

Nie jest jednak wykluczone, że Marvel zdecyduje się podejść do tej kwestii nieco inaczej, skupiając w postaci portretowanej w Avengers: Doomsday przez Roberta Downeya Jr. część różnych cech, mocy i wątków z komiksowego świata, które wcześniej były zarezerwowane dla odmiennych wersji złoczyńcy.

Kim jest Doktor Doom? Moce i ciekawostki

Film Avengers: Doomsday ma ustaloną datę premiery na 18 grudnia 2026 roku.