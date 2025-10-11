Gambit ostrzega: "Nie jesteście gotowi na to, co się stanie" w Avengers: Doomsday
Channing Tatum odwiedził program Jimmy'ego Fallona, w którym opowiedział o swoim doświadczeniu z pracy nad Avengers: Doomsday.
Channing Tatum spełnia swoje niezrealizowane wcześniej marzenie od czasów Deadpool & Wolverine, w którym to po raz pierwszy zagrał Gambita z komiksów Marvela. Postać ta przypadła publiczności do gustu tak bardzo, że dostał szansę na powrót w Avengers: Doomsday, prawdopodobnie największym widowisku w historii adaptacji komiksowych. Aktor odwiedził wieczorny program Jimmy'ego Fallona i opowiedział o tym doświadczeniu.
Na początku odniósł się do tego, iż w końcu może on spełnić marzenie z dzieciństwa po wieloletnich turbulencjach związanych z tworzeniem solowego projektu o Gambicie, który nigdy nie został zrealizowany. Przyznał, że już jako dziecko udawał tego herosa i rzucał kartami w domowym salonie, udając że nim jest.
Zawsze chciałem być X-Menem, więc możliwość wzięcia udziału w Avengers jest spełnieniem moich najdzikszych marzeń.
[Marvel] musi przewyższać oczekiwania przy każdym filmie [z tej serii]. Myślałem sobie: "Jak oni to zrobią? Jak przeskoczą to, co zrobili ostatnio?" Potem przeczytałem scenariusz i miałem tylko jedno pytanie: "Jak wy zamierzacie to zrealizować?" Nie jesteście gotowi na to, co się stanie [w tym filmie].
Dodał też żartobliwie, że nie może powiedzieć nic więcej, bo "jest przekonany, że Marvel wszczepił mu czip, przez który dostanie ataku jeśli powie coś głupiego".
