Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Gambit ostrzega: "Nie jesteście gotowi na to, co się stanie" w Avengers: Doomsday

Channing Tatum odwiedził program Jimmy'ego Fallona, w którym opowiedział o swoim doświadczeniu z pracy nad Avengers: Doomsday.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  avengers: doomsday 
channing tatum gambit
Gambit Marvel
Reklama

Channing Tatum spełnia swoje niezrealizowane wcześniej marzenie od czasów Deadpool & Wolverine, w którym to po raz pierwszy zagrał Gambita z komiksów Marvela. Postać ta przypadła publiczności do gustu tak bardzo, że dostał szansę na powrót w Avengers: Doomsday, prawdopodobnie największym widowisku w historii adaptacji komiksowych. Aktor odwiedził wieczorny program Jimmy'ego Fallona i opowiedział o tym doświadczeniu.

James Gunn chciał Deadpoola w Peacemakerze! Rozmawiał o tym z Ryanem Reynoldsem

Na początku odniósł się do tego, iż w końcu może on spełnić marzenie z dzieciństwa po wieloletnich turbulencjach związanych z tworzeniem solowego projektu o Gambicie, który nigdy nie został zrealizowany. Przyznał, że już jako dziecko udawał tego herosa i rzucał kartami w domowym salonie, udając że nim jest. 

Zawsze chciałem być X-Menem, więc możliwość wzięcia udziału w Avengers jest spełnieniem moich najdzikszych marzeń.

[Marvel] musi przewyższać oczekiwania przy każdym filmie [z tej serii]. Myślałem sobie: "Jak oni to zrobią? Jak przeskoczą to, co zrobili ostatnio?" Potem przeczytałem scenariusz i miałem tylko jedno pytanie: "Jak wy zamierzacie to zrealizować?" Nie jesteście gotowi na to, co się stanie [w tym filmie].

Dodał też żartobliwie, że nie może powiedzieć nic więcej, bo "jest przekonany, że Marvel wszczepił mu czip, przez który dostanie ataku jeśli powie coś głupiego".

Avengers: Doomsday - lista brakujących postaci

Chris Evans - Kapitan Ameryka bądź inna rola

arrow-left
Chris Evans - Kapitan Ameryka bądź inna rola
Źródło: Marvel
arrow-right

Źródło: deadline.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  avengers: doomsday 
channing tatum gambit
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 7. Jumanji: Następny poziom; 72%
-

Jumanji 4 - wiemy, kiedy rozpoczną się prace. Jest obsada

2 Batman: Knightfall
-

Batman: Knightfall to nowa animacja z Mrocznym Rycerzem. Co o niej wiadomo i kiedy premiera?

3 22 Jump Street
-

Czy 23 Jump Street kiedykolwiek powstanie? Channing Tatum zdradza największy problem

4 Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia
-

Rycerz Siedmiu Królestw - ile sezonów? Showrunnerka potwierdza plany

5 Niezwyciężony
-

Niezwyciężony - zwiastun i data premiery 4. sezonu. To najsilniejszy złoczyńca do tej pory

6 Pszczelarz
-

Pszczelarz 2 będzie mieć świetne walki. Zobaczcie prace choreografów

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e02

My Hero Academia

s21e11

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s2025e200

Anderson Cooper 360

s2025e40

Firing Line with Margaret Hoover

s02e08

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s02e07

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s07e16

Niewyjaśnione tajemnice świata

s02e02
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Alchemia tajemnic

07

paź

Książka

Alchemia tajemnic
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lennie James
Lennie James

ur. 1965, kończy 60 lat

Claudia Black
Claudia Black

ur. 1972, kończy 53 lat

Stephen Moyer
Stephen Moyer

ur. 1969, kończy 56 lat

Matt Bomer
Matt Bomer

ur. 1977, kończy 48 lat

Sean Patrick Flanery
Sean Patrick Flanery

ur. 1965, kończy 60 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

8

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV