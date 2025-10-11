Przeczytaj w weekend
James Gunn chciał Deadpoola w Peacemakerze! Rozmawiał o tym z Ryanem Reynoldsem

Finał 2. sezonu Peacemakera jest już dostępny, a James Gunn zdradził kulisy jego powstawania. Podczas wirtualnej konferencji prasowej reżyser przyznał, że w odcinku mógł pojawić się… Deadpool! Jak to możliwe?
Deadpool (Ryan Reynolds) fot. Marvel
Crossover DC i Marvela? Brzmi jak marzenie fanów, a James Gunn ujawnił, że był naprawdę blisko realizacji. Twórca Peacemakera zdradził, że rozmawiał z Ryanem Reynoldsem o krótkim występie Deadpoola w finale drugiego sezonu.

Wonder Man - zwiastun serialu Marvela

Peacemaker - Deadpool mógł się pojawić

Tak skomentował tę sytuację twórca i scenarzysta serialu James Gunn:

Chciałem, żeby otworzyli drzwi i zobaczyli Deadpoola w pokoju - zaśmiał się Gunn. - Rozmawiałem o tym z Ryanem Reynoldsem, ale myślę, że musielibyśmy przejść przez naprawdę duże formalności, żeby to się udało. On też chciał to zrobić.

Takie cameo byłoby absolutną sensacją, bo oznaczałoby, że DCU i MCU mogą współistnieć, a nawet mieć szansę na crossover. Jednak kwestie prawne i skomplikowane licencje praktycznie uniemożliwiły taki ruch.

Teraz pewnie wszyscy będą o tym gadać: „Czy Deadpool jest w drugim pokoju?”. Nie powinienem był tego zdradzać! – żartował Gunn.

Choć cameo nie doszło do skutku, sama świadomość, że Deadpool mógł zawitać do świata Peacemakera, rozgrzała wyobraźnię fanów obu uniwersów.

Źródło: IGN

