James Gunn chciał Deadpoola w Peacemakerze! Rozmawiał o tym z Ryanem Reynoldsem
Finał 2. sezonu Peacemakera jest już dostępny, a James Gunn zdradził kulisy jego powstawania. Podczas wirtualnej konferencji prasowej reżyser przyznał, że w odcinku mógł pojawić się… Deadpool! Jak to możliwe?
Crossover DC i Marvela? Brzmi jak marzenie fanów, a James Gunn ujawnił, że był naprawdę blisko realizacji. Twórca Peacemakera zdradził, że rozmawiał z Ryanem Reynoldsem o krótkim występie Deadpoola w finale drugiego sezonu.
Wonder Man - zwiastun serialu Marvela
Peacemaker - Deadpool mógł się pojawić
Tak skomentował tę sytuację twórca i scenarzysta serialu James Gunn:
Takie cameo byłoby absolutną sensacją, bo oznaczałoby, że DCU i MCU mogą współistnieć, a nawet mieć szansę na crossover. Jednak kwestie prawne i skomplikowane licencje praktycznie uniemożliwiły taki ruch.
Choć cameo nie doszło do skutku, sama świadomość, że Deadpool mógł zawitać do świata Peacemakera, rozgrzała wyobraźnię fanów obu uniwersów.
Źródło: IGN
