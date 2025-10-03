Hulk nie pojawi się w Avengers: Doomsday? Mark Ruffalo odpowiada

Marvel

Ogłoszenie obsady Avengers: Doomsday z marca obiecało wiele dużych i niespodziewanych nazwisk, ale zabrakło w nim kilku aktorów, którzy — na pierwszy rzut oka — wydawali się pewniakami do udziału w nadchodzącym filmie MCU. Wśród nieobecnych znalazł się Mark Ruffalo. Aktor Hulka jest już weteranem Marvela, odkąd po raz pierwszy wcielił się w Bruce’a Bannera w Avengers z 2012 roku. Oczekuje się, że powróci jako Zielony Olbrzym w przyszłorocznym Spider-Man: Brand New Day (mimo że sam wielokrotnie unikał jednoznacznych odpowiedzi na pytania o swój udział).

Podczas wizyty w programie Jimmy'ego Fallona, Ruffalo został zapytany, dlaczego nie znalazł się wśród oficjalnie potwierdzonej obsady Avengers: Doomsday.

Zdecydowali, że lepiej się mnie pozbyć, niż żebym zdradził zakończenie następnego filmu.

Choć może to brzmieć jak unikanie odpowiedzi, Ruffalo faktycznie słynie z tego, że niechcący zdradza spoilery. Przed premierą Avengers: Infinity War w jednym z wywiadów mimochodem powiedział, że „wszyscy zginą na końcu filmu”… ku przerażeniu współgwiazdora Dona Cheadle’a. Jeszcze wcześniej, podczas premiery Thor: Ragnarok, przez przypadek transmitował na żywo fragment filmu, bo zapomniał wyłączyć telefon w kieszeni.

Choć wciąż jest szansa, że Hulk zaliczy cameo w nowych Avengersach, bardziej prawdopodobny jest jego udział w Avengers: Secret Wars. Wedle wyciekłych grafik koncepcyjnych miałby on wraz ze swoją kuzynką założyć społeczność zielonoskórych olbrzymów.

Potwierdzone postacie w Avengers: Doomsday