To ta bohaterka będzie kluczową postacią Avengers: Doomsday? Jest jedno "ale"
Pojawiły się nowe szczegóły dotyczące roli Jeleny Biełowej w filmach Avengers: Doomsday, Secret Wars i Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Wynika z nich, że postać portretowana przez Florence Pugh będzie miała sporo do powiedzenia w obu kolejnych produkcjach o Mścicielach.
Choć możemy się spierać co do oceny Jeleny Biełowej, nie ulega wątpliwości, że to jedna z najważniejszych bohaterek w całej 4. i 5. fazie MCU - to właśnie ona pojawiała się w nich najczęściej ze wszystkich postaci. Wprowadzona do Kinowego Uniwersum Marvela jako nowa Czarna Wdowa, obecnie działająca w ramach Thunderbolts aka New Avengers heroina portretowana przez Florence Pugh w najbliższej przyszłości zamelduje się w filmach Spider-Man: Całkiem nowy dzień, Avengers: Doomsday i Secret Wars.
Scooper MyTimeToShineHello rzucił teraz trochę więcej światła na jej nadchodzące występy w MCU. Twierdzi on, że Jelena Biełowa odegra "bardzo ważną" rolę w Avengers: Doomsday i Secret Wars, za to w Spider-Manie 4 pojawi się wyłącznie gościnnie - zobaczymy ją w "kilku scenach". Z raportu wynika też, że w produkcjach o Mścicielach na ekranie dołączy do niej Scarlet Witch.
Z grafik koncepcyjnych, które kilka miesięcy temu trafiły do sieci, możemy wyprowadzić wniosek, że Biełowa w Doomsday i/lub Secret Wars najpierw będzie przewodzić drużynie New Avengers, by później trafić do Bitewnego Świata, w którym stanie się sojuszniczką Doktora Dooma. Nie jest natomiast jasne, w jaki sposób ma przebiegać jej ekranowe spotkanie ze Spider-Manem - być może będzie chciała zwerbować go do grupy dawnych Thunderbolts.
Marvel - największe błędy i problemy 4. i 5. fazy MCU. Grzechy (nie) do wybaczenia?
Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień zadebiutuje w kinach 31 lipca przyszłego roku.
Źródło: MyTimeToShineHello
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1968, kończy 57 lat