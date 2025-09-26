To ta bohaterka będzie kluczową postacią Avengers: Doomsday? Jest jedno "ale"

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Choć możemy się spierać co do oceny Jeleny Biełowej, nie ulega wątpliwości, że to jedna z najważniejszych bohaterek w całej 4. i 5. fazie MCU - to właśnie ona pojawiała się w nich najczęściej ze wszystkich postaci. Wprowadzona do Kinowego Uniwersum Marvela jako nowa Czarna Wdowa, obecnie działająca w ramach Thunderbolts aka New Avengers heroina portretowana przez Florence Pugh w najbliższej przyszłości zamelduje się w filmach Spider-Man: Całkiem nowy dzień, Avengers: Doomsday i Secret Wars.

Scooper MyTimeToShineHello rzucił teraz trochę więcej światła na jej nadchodzące występy w MCU. Twierdzi on, że Jelena Biełowa odegra "bardzo ważną" rolę w Avengers: Doomsday i Secret Wars, za to w Spider-Manie 4 pojawi się wyłącznie gościnnie - zobaczymy ją w "kilku scenach". Z raportu wynika też, że w produkcjach o Mścicielach na ekranie dołączy do niej Scarlet Witch.

Z grafik koncepcyjnych, które kilka miesięcy temu trafiły do sieci, możemy wyprowadzić wniosek, że Biełowa w Doomsday i/lub Secret Wars najpierw będzie przewodzić drużynie New Avengers, by później trafić do Bitewnego Świata, w którym stanie się sojuszniczką Doktora Dooma. Nie jest natomiast jasne, w jaki sposób ma przebiegać jej ekranowe spotkanie ze Spider-Manem - być może będzie chciała zwerbować go do grupy dawnych Thunderbolts.

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień zadebiutuje w kinach 31 lipca przyszłego roku.