Doom ma powód, by dopaść Kapitana Amerykę w Avengers: Doomsday. Tragedia w cieniu Endgame

Nie ma właściwie dnia, by w sieci nie pojawiały się nowe doniesienia i spekulacje na temat planu i motywacji działania Doktora Dooma w filmie Avengers: Doomsday. Od dawna mówi się, że postać Roberta Downeya Jr. będzie próbowała uchronić multiwersum przed zagładą, co doprowadzi złoczyńcę także do podstawowej wersji Steve'a Rogersa aka Kapitana Ameryki - podróż Capa z Kamieniami Nieskończoności miała wywołać fatalne skutki dla Świętej Chronologii.

Wygląda jednak na to, że nierozwinięty później w MCU wątek z Avengers: Endgame spowodował również osobistą tragedię w życiu Dooma. Jak przedstawia to scooper MyTimeToShineHello:

Cofając się w czasie, by być z Peggy, Steve spowodował inkursje, które doprowadziły do śmierci rodziny Dooma. Teraz ten ostatni poluje na Steve'a, by zabić go za to, co zrobił, przy okazji manipulując wszystkimi na drodze do osiągnięcia swoich celów.

Choć w komiksach Doom najczęściej przedstawiany był jako postać bez rodziny, w niektórych historiach z udziałem antagonisty pojawiał się jego przybrany syn, Kristoff Vernard, który w pewnym momencie został nawet władcą Latverii. Złoczyńca był też bardzo blisko związany z Valerie Richards, córką Reeda i Sue Storm, którą niekiedy traktował jak swoje dziecko - to właśnie Doom nadał bohaterce imię.

Jest jeszcze jedno doniesienie związane z Avengers: Doomsday. Dobrze poinformowany scooper Daniel Richtman twierdzi, że w produkcji już "na 100%" zamelduje się portretowany przez Ryana Reynoldsa Deadpool. Nie znamy żadnych szczegółów jego występu; nie wiemy nawet, czy wraz z nim na ekranie zobaczymy Wolverine'a.

Film Avengers: Doomsday ma ustaloną datę premiery na 18 grudnia 2026 roku.