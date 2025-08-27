Reklama
placeholder

Fani Marvela w ekstazie. Król MCU już wszedł na plan Avengers: Doomsday!

Marvel właśnie sprawił, że sieć rozgrzała się do czerwoności. Według nowych doniesień na planie Avengers: Doomsday pojawił się aktor, na którego wszyscy czekaliśmy. Legenda MCU podobno pracuje nad scenami ze swoim udziałem - i to w doborowym towarzystwie.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Kapitan Ameryka chris evans MCU
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. Marvel/GoodFon
Reklama

Od wczoraj przez sieć przetacza się wiadomość, dzięki której wielu fanów Marvela chodzi z uśmiechem na twarzy. Jak raportuje bardzo dobrze poinformowany scooper Daniel Richtman, na planie Avengers: Doomsday w Wielkiej Brytanii zameldował się nie kto inny jak sam Chris Evans, który rozpoczął już prace nad scenami ze swoim udziałem. Co więcej, wraz z nim kręci je Hayley Atwell, ekranowa miłość Steve'a Rogersa, Peggy Carter. 

Taki obrót spraw wyraźnie sugeruje potwierdzenie wcześniejszych spekulacji: Evans raz jeszcze wcieli się w podstawową wersję Kapitana Ameryki, a jego sekwencje będą rozgrywać się m.in. w domu Rogersa i Carter, który zobaczyliśmy w finale Końca gry. Według licznych scooperów główny złoczyńca filmu Avengers: Doomsday, Doktor Doom, będzie polował na Capa, jak i na inne postacie, które swoimi działaniami doprowadziły do powstania zagrożeń dla całego multiwersum. 

Są też nowe doniesienia na temat tego, czy w Doomsday zobaczymy Benedicta Cumberbatcha, który wciela się w rolę Doktora Strange'a. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu aktor najpierw potwierdził swój udział w nadchodzącym filmie MCU, by później zaprzeczyć własnym słowom. W ostatnim wywiadzie dla Entertainment Tonigt pytany o pojawienie się w Avengers 5 Cumberbatch odpowiedział... słowami piosenki:

I wonder, I wonder and I wonder...

Najlepsze filmy superbohaterskie XXI wieku. Avengers: Endgame nisko, tylko jeden tytuł z ostatnich 5 lat

10. X-Men 2 (2003)

arrow-left
10. X-Men 2 (2003)
Źródło: materiały prasowe
arrow-right

Produkcja Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: Daniel Richtman/Entertainment Tonight

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Kapitan Ameryka chris evans MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 Hulk: Smash Everything
-

Czy Hulk rzeczywiście jest najsilniejszy na świecie? W nowym komiksie idzie do przodu jak czołg

2 Alice in Borderland - 3. sezon
-

Nowy zwiastun 3. sezonu Alice in Borderland. Arisu rusza na ratunek Usagi

3 Devil in Disguise: John Wayne Gacy - zdjęcia
-

Oto historia ofiar seryjnego mordercy. Zwiastun i zdjęcia z nowego serialu Peacock

4 wielki marsz 2025
-

Puszczono widzom nową adaptację Kinga i zmierzono im tętno. Wyniki nie kłamią - byli przerażeni

5 Platige Image
-

Platige Image kręci horror! Znamy szczegóły

6 Spin-off Supernatural - Wayward Sisters
-

Ten wątek mógłby całkowicie zmienić Nie z tego świata. Z czego zrezygnowano w serialu?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e164

Moda na sukces

s38e155

Zatoka serc

s20e14

America’s Got Talent

s2025e168

Anderson Cooper 360

s11e07

The Amazing Race Canada

s2025e171

The Lead with Jake Tapper

s01e86

s05e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Patrick J. Adams
Patrick J. Adams

ur. 1981, kończy 44 lat

Aaron Paul
Aaron Paul

ur. 1979, kończy 46 lat

Ariana Greenblatt
Ariana Greenblatt

ur. 2007, kończy 18 lat

Sarah Chalke
Sarah Chalke

ur. 1976, kończy 49 lat

Peter Stormare
Peter Stormare

ur. 1953, kończy 72 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

8

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

9

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

10

Śmierć na planie Emily w Paryżu. Co wiadomo w sprawie?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV