Fani Marvela w ekstazie. Król MCU już wszedł na plan Avengers: Doomsday!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od wczoraj przez sieć przetacza się wiadomość, dzięki której wielu fanów Marvela chodzi z uśmiechem na twarzy. Jak raportuje bardzo dobrze poinformowany scooper Daniel Richtman, na planie Avengers: Doomsday w Wielkiej Brytanii zameldował się nie kto inny jak sam Chris Evans, który rozpoczął już prace nad scenami ze swoim udziałem. Co więcej, wraz z nim kręci je Hayley Atwell, ekranowa miłość Steve'a Rogersa, Peggy Carter.

Taki obrót spraw wyraźnie sugeruje potwierdzenie wcześniejszych spekulacji: Evans raz jeszcze wcieli się w podstawową wersję Kapitana Ameryki, a jego sekwencje będą rozgrywać się m.in. w domu Rogersa i Carter, który zobaczyliśmy w finale Końca gry. Według licznych scooperów główny złoczyńca filmu Avengers: Doomsday, Doktor Doom, będzie polował na Capa, jak i na inne postacie, które swoimi działaniami doprowadziły do powstania zagrożeń dla całego multiwersum.

Są też nowe doniesienia na temat tego, czy w Doomsday zobaczymy Benedicta Cumberbatcha, który wciela się w rolę Doktora Strange'a. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu aktor najpierw potwierdził swój udział w nadchodzącym filmie MCU, by później zaprzeczyć własnym słowom. W ostatnim wywiadzie dla Entertainment Tonigt pytany o pojawienie się w Avengers 5 Cumberbatch odpowiedział... słowami piosenki:

I wonder, I wonder and I wonder...

Produkcja Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku.