Kłótnia na planie Avengers: Doomsday winą "męczącego" aktora. Typuje się 2 nazwiska

Minął już tydzień od momentu, gdy w sieci po raz pierwszy pojawiły się spekulacje o poważnej kłótni, do której miało dojść na planie Avengers: Doomsday. Przypomnijmy, że po niewybrednym żarcie jednego ze "znanych" aktorów inny z członków obsady rzekomo rzucił się na prowodyra całego zajścia. Marvel zdołał opanować sytuację, lecz echa tego wydarzenia wcale nie milkną. Wygląda też na to, że jesteśmy o krok bliżej ustalenia, kto był winowajcą.

Zupełnie nowe światło na starcie na planie Avengers: Doomsday rzucił scooper Divinity Seeker:

Nie ma już żadnej kłótni na planie. Są po prostu aktorzy, którzy zachowują się niezwykle nieprofesjonalnie i zapominają, że plan filmowy wart miliard dolarów to nie impreza. Jeden z aktorów, który był główną postacią w jednym z filmów tej sagi, sprawia szczególne problemy podczas okresu zdjęciowego. To, co kiedyś było uznawane za jego „styl” czy „poczucie humoru”, stało się teraz męczące dla wielu osób, które chcą po prostu nakręcić film, a nie zmagać się choćby z seksualizowaniem swoich postaci.

W kolejnym wpisie scooper zastrzegł, że osobą, o której mowa, nie jest Ryan Reynolds, choć powyższy komentarz w jakiś sposób mógł to sugerować - wiele wskazuje też na to, że odtwórca roli Deadpoola jeszcze nie pojawił się na planie Doomsday.

Internauci wzięli sprawę w swoje ręce, próbując wytypować aktora, który ma być negatywnym bohaterem prac nad przyszłoroczną odsłoną MCU. Od wczoraj w rozmaitych miejscach sieci w tym kontekście najczęściej typowane są dwa nazwiska: Paul Rudd i Anthony Mackie. Podkreślmy jednak z pełną mocą, że są to wyłącznie spekulacje i domysły fanów, oparte w pierwszej kolejności na zbiorowym postrzeganiu charakterów członków obsady.

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku.