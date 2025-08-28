placeholder
Kłótnia na planie Avengers: Doomsday winą "męczącego" aktora. Typuje się 2 nazwiska

Jesteśmy coraz bliżej ustalenia prowodyra kłótni, do której miało dojść na planie Avengers: Doomsday. W sieci pojawiły się doniesienia o "męczącym" aktorze, który w trakcie prac nad filmem Marvela zachowuje się w niewłaściwy sposób. W tym kontekście przewijają się dwa nazwiska.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
marvel 
avengers: doomsday paul rudd anthony mackie MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Avengers: Doomsday Marvel
Minął już tydzień od momentu, gdy w sieci po raz pierwszy pojawiły się spekulacje o poważnej kłótni, do której miało dojść na planie Avengers: Doomsday. Przypomnijmy, że po niewybrednym żarcie jednego ze "znanych" aktorów inny z członków obsady rzekomo rzucił się na prowodyra całego zajścia. Marvel zdołał opanować sytuację, lecz echa tego wydarzenia wcale nie milkną. Wygląda też na to, że jesteśmy o krok bliżej ustalenia, kto był winowajcą. 

Zupełnie nowe światło na starcie na planie Avengers: Doomsday rzucił scooper Divinity Seeker:

Nie ma już żadnej kłótni na planie. Są po prostu aktorzy, którzy zachowują się niezwykle nieprofesjonalnie i zapominają, że plan filmowy wart miliard dolarów to nie impreza.

Jeden z aktorów, który był główną postacią w jednym z filmów tej sagi, sprawia szczególne problemy podczas okresu zdjęciowego. To, co kiedyś było uznawane za jego „styl” czy „poczucie humoru”, stało się teraz męczące dla wielu osób, które chcą po prostu nakręcić film, a nie zmagać się choćby z seksualizowaniem swoich postaci. 

W kolejnym wpisie scooper zastrzegł, że osobą, o której mowa, nie jest Ryan Reynolds, choć powyższy komentarz w jakiś sposób mógł to sugerować - wiele wskazuje też na to, że odtwórca roli Deadpoola jeszcze nie pojawił się na planie Doomsday

Internauci wzięli sprawę w swoje ręce, próbując wytypować aktora, który ma być negatywnym bohaterem prac nad przyszłoroczną odsłoną MCU. Od wczoraj w rozmaitych miejscach sieci w tym kontekście najczęściej typowane są dwa nazwiska: Paul Rudd i Anthony Mackie. Podkreślmy jednak z pełną mocą, że są to wyłącznie spekulacje i domysły fanów, oparte w pierwszej kolejności na zbiorowym postrzeganiu charakterów członków obsady. 

Marvel i aktorzy za dobrzy do swojej roli. MCU czasami marnowało ich potencjał

arrow-left 45. James Badge Dale (jako Eric Savin) - Iron Man 3 Źródło: Marvel arrow-right
45. James Badge Dale (jako Eric Savin) - Iron Man 3
44. Patton Oswalt (Troll Pip) - Eternals
43. Natalie Dormer (szeregowa Lorraine) - Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie
42. Dermot Mulroney (prezydent Ritson) - Tajna Inwazja
41. Michael Douglas (Hank Pym) - trylogia filmów o Ant-Manie i Avengers: Koniec gry
40. Christopher Eccleston (Malekith) - Thor: Mroczny świat
39. Garry Shandling (senator Stern) - Iron Man 2 i Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz
38. Walton Goggins (Sonny Burch) - Ant-Man i Osa
37. Michael Peña (Luis) - Ant-Man i Ant-Man i Osa
36. Hugo Weaving (Red Skull) - Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie
35. Marisa Tomei (ciocia May) - trylogia filmów o Spider-Manie, Wojna bohaterów i Avengers: Koniec gry
34. Sam Rockwell (Justin Hammer) - Iron Man 2 i A gdyby... ?
33. Christopher McDonald (Chris Stearns) - Tajna Inwazja
32. Annette Bening (Najwyższa Inteligencja) - Kapitan Marvel
31. Sylvester Stallone (Stakar Ogord) - Strażnicy Galaktyki vol. 2 i 3
30. Rachel Weisz (Melina Wostokow) - Czarna Wdowa
29. Richard E. Grant (klasyczny Loki) - Loki
28. Kurt Russell (Ego) - Strażnicy Galaktyki vol. 2 i A gdyby... ?
27. Pete Davidson (Phlektik) - Strażnicy Galaktyki vol. 3
26. Djimon Hounsou (Korath) - Strażnicy Galaktyki i Kapitan Marvel
25. Forest Whitaker (Zuri) - Czarna Pantera
24. Bill Skarsgard (Kro) - Eternals
23. Cate Blanchett (Hela) - Thor: Ragnarok i A gdyby... ?
22. Laurence Fishburne (Bill Foster/Goliat) - Ant-Man i Osa i A gdyby... ?
21. Angela Bassett (królowa Ramonda) - Czarna Pantera, Avengers: Koniec gry, Wakanda w moim sercu i A gdyby... ?
20. Toby Jones (Arnim Zola) - Pierwsze starcie, Zimowy żołnierz i A gdyby... ?
19. Robert Redford (Alexander Pierce) - Zimowy żołnierz i Koniec gry
18. Kate Mara (szeryf federalna) - Iron Man 2
17. Stellan Skarsgard (Erik Selvig) - trylogia filmów o Thorze, Avengers i Czas Ultrona
16. Edward Norton (Bruce Banner/Hulk) - The Incredible Hulk
15. Jeff Bridges (Obadiah Stane) - Iron Man
14. Peter Dinklage (Eitri) - Avengers: Wojna bez granic
13. Tony Leung (Xu Wenwu) - Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
12. Russell Crowe (Zeus) - Thor: miłość i grom
11. John C. Reilly (Rhomann Dey) - Strażnicy Galaktyki
10. Kevin Bacon (on sam) - Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta
9. Benicio del Toro (Kolekcjoner) - Thor: Mroczny świat, Strażnicy Galaktyki, Wojna bez granic i A gdyby... ?
8. Angelina Jolie (Thena) - Eternals
7. Bill Murray (Krylar) - Ant-Man i Osa: Kwantomania
6. Christian Bale (Gorr) - Thor: miłość i grom
5. Tilda Swinton (Starożytna) - Doktor Strange, Avengers: Koniec gry i A gdyby... ?
4. Tommy Lee Jones (Chester Phillips) - Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie
3. Glenn Close (Irani Rael) - Strażnicy Galaktyki
2. Ben Kingsley (Trevor Slattery) - Iron Man 3 i Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
1. Anthony Hopkins (Odyn) - pierwsze trzy filmy o Thorze

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. 

Źródło: X/Divinity Seeker

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday paul rudd anthony mackie MCU
