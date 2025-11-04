Avengers: Doomsday to "list miłosny dla całego gatunku". To coś więcej niż film

fot. Materiały Prasowe

Simu Liu i jego Shang-Chi od dawna był nieobecny w Kinowym Uniwersum Marvela. Zmieni się to w końcu za sprawą Avengers: Doomsday. Aktor znalazł się w ogromnej obsadzie pełnej rozmaitej postaci - nie tylko z "głównego" MCU. Zanim film przemianowano na Doomsday z Kang's Dynasty, Shang-Chi i jego pierścienie mieli odgrywać kluczową rolę w pierwotnie zaplanowanej produkcji. Nie wiadomo aktualnie, czy uległo to zmianie, choć krążą plotki, że Doom również ma być zainteresowany artefaktami należącymi do tego superbohatera.

Opis sceny z Avengers: Doomsday zapowiada widowisko. Marvel sięgnie po nieznanych wojowników

Wiele w ostatnim czasie się mówiło o schyłku kina superbohaterskiego i zmęczeniu, które rzekomo widownia odczuwa w stosunku do takich produkcji. Jeśli jednak kochacie filmy z herosami w roli głównej - Avengers: Doomsday będzie dla Was. Tak przynajmniej sądzi Simu Liu, który opowiedział o tym w rozmowie ze Screen Rantem:

Jak opisać ten film w dwóch słowach? Spełnienie marzeń. Jest w nim tylu aktorów, z którymi pracuję, a oglądając których się wychowałem. [Avengers: Doomsday] to swoisty list miłosny dla całego gatunku filmów superbohaterskich. Jest w tym coś naprawdę fajnego. Ja mam w swoim sercu ten gatunek. Tak samo, jak dla wszystkich underdogów, dziwaków i innych osób, które nie czuły, że gdziekolwiek przynależą, a kochały komiksy. To dawało im nadzieję.

