Avengers: Doomsday to "list miłosny dla całego gatunku". To coś więcej niż film

Simu Liu zdawkowo, ale opowiedział o Avengers: Doomsday, nadchodzącej superprodukcji od Marvel Studios. W rozmowie ze Screen Rant opisał film w dwóch słowach, ale powiedział również, dlaczego uważa, że to coś więcej niż prosta produkcja.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
avengers: doomsday 
simu liu
Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni fot. Materiały Prasowe
Simu Liu i jego Shang-Chi od dawna był nieobecny w Kinowym Uniwersum Marvela. Zmieni się to w końcu za sprawą Avengers: Doomsday. Aktor znalazł się w ogromnej obsadzie pełnej rozmaitej postaci - nie tylko z "głównego" MCU. Zanim film przemianowano na Doomsday z Kang's Dynasty, Shang-Chi i jego pierścienie mieli odgrywać kluczową rolę w pierwotnie zaplanowanej produkcji. Nie wiadomo aktualnie, czy uległo to zmianie, choć krążą plotki, że Doom również ma być zainteresowany artefaktami należącymi do tego superbohatera.

Opis sceny z Avengers: Doomsday zapowiada widowisko. Marvel sięgnie po nieznanych wojowników

Wiele w ostatnim czasie się mówiło o schyłku kina superbohaterskiego i zmęczeniu, które rzekomo widownia odczuwa w stosunku do takich produkcji. Jeśli jednak kochacie filmy z herosami w roli głównej - Avengers: Doomsday będzie dla Was. Tak przynajmniej sądzi Simu Liu, który opowiedział o tym w rozmowie ze Screen Rantem:

Jak opisać ten film w dwóch słowach? Spełnienie marzeń. Jest w nim tylu aktorów, z którymi pracuję, a oglądając których się wychowałem. [Avengers: Doomsday] to swoisty list miłosny dla całego gatunku filmów superbohaterskich. Jest w tym coś naprawdę fajnego. 

Ja mam w swoim sercu ten gatunek. Tak samo, jak dla wszystkich underdogów, dziwaków i innych osób, które nie czuły, że gdziekolwiek przynależą, a kochały komiksy. To dawało im nadzieję.

Avengers: Doomsday - oficjalnie potwierdzone postacie

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

arrow-left
Robert Downey Jr. - Doktor Doom
Źródło: Marvel
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  avengers: doomsday 
simu liu
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi
Powiązane osoby

