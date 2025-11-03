Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Opis sceny z Avengers: Doomsday zapowiada widowisko. Marvel sięgnie po nieznanych wojowników

W sieci krąży opis monumentalnej sceny z Avengers: Doomsday, która ma rozgrywać się na oceanie. W roli głównej pojawi się w niej Namor - w dodatku Marvel postanowił otoczyć herosa MCU mniej znanymi wojownikami z komiksów. 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Namor - MCU Marvel
Reklama

Kilka dni temu informowaliśmy Was o opisie teasera Avengers: Doomsday, który ma zostać pokazany widzom już w grudniu. Teraz dochodzi do tego przebieg widowiskowej sceny, która będzie fragmentem rozgrywającej się na oceanie batalii z Namorem w roli głównej. W sieci nie brakuje głosów, że cała sekwencja doskonale wpasowuje się w podniosły i zarazem monumentalny charakter przyszłorocznego filmu Marvela. 

Autorem doniesień jest James Mack - ten sam, który jako pierwszy przedstawił opis kostiumów bohaterów Avengers: Doomsday, zanim doszło do wycieku pokazujących je materiałów. Scooper twierdzi, że odpowiedzialni za produkcję przeprowadzili niedawno "testy wizualizacji technicznej", w trakcie których zaprezentowano wspomnianą wcześniej, morską scenę. 

W sekwencji oceanicznej walki pojawia się więc Namor "otoczony ogromnym tsunami", którego najprawdopodobniej sam jest "sprawcą". Są też inne postacie: gigantyczna ośmiornica i członkowie armii królestwa Talokanu. Wśród nich znajdziemy choćby Andromedę, wzorowaną na komiksowej Andromedzie Attumasen, nieślubnej córce doradcy Namora, Attumy, a także "muskularnego wojownika", którego Mack utożsamia ze znanym z powieści graficznych Orką - przedstawiana zazwyczaj jako antagonista postać ma "płetwy zamiast kostiumu". 

Internetowi komentatorzy nie mają wątpliwości, że ekranowy Talokan mimowolnie zostanie wciągnięty w wojnę z Doktorem Doomem, podobnie jak miało to miejsce w komiksach. 

Ważne postacie z Marvela, których nie było jeszcze w filmach i serialach. Kiedy trafią do MCU?

Mojo

Mojo to groteskowy władca alternatywnego wymiaru zwanego Mojoversum, który traktuje życie jak reality show. Choć jest przerażający i absurdalny zarazem, jego obsesja na punkcie medialnych spektakli idealnie pasuje do współczesnego świata rozrywki i mogłaby być ciekawym komentarzem społecznym w ramach MCU.

arrow-left
Mojo
Marvel
arrow-right

Film Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: James Mack

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 Superman
-

James Gunn wyjaśnia, dlaczego nie każdy lubi jego filmy. Gwiazda pop jako "Superwoman"!?

2 Robin Hood - oficjalny kadr z nowego serialu
-

Udany debiut nowego Robin Hooda. Zdecydowanie wyższe oceny od poprzednich produkcji

3 23. Terminator 2. Dzień sądu
-

Zmarł człowiek, który nakręcił legendarne sceny dla Jamesa Camerona. Wszyscy doskonale je znacie

4 For All Mankind - zdjęcie z 2. sezonu
-

Gdzie oglądać najlepsze seriale science fiction? Ta platforma deklasuje konkurencję

5 33. Jim Hopper (Stranger Things)
-
Plotka

Stranger Things z problemami. Millie Bobby Brown miała oskarżyć aktora o nękanie

6 1. Strój Supermana z Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości
-

Nowe zdjęcie z Batman v. Superman. "Henry w swoim naturalnym środowisku"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e05

Simpsonowie

s19e05

Zaklinacze koni

s19e05

Detektyw Murdoch

s2025e212

Moda na sukces

s16e05

Bob’s Burgers

s38e213

Zatoka serc

s12e28

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e41
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Miłość

07

lis

Film

Miłość
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Dolph Lundgren
Dolph Lundgren

ur. 1957, kończy 68 lat

Roseanne Barr
Roseanne Barr

ur. 1952, kończy 73 lat

Paprika Steen
Paprika Steen

ur. 1964, kończy 61 lat

Gemma Ward
Gemma Ward

ur. 1987, kończy 38 lat

Ewa Gorzelak
Ewa Gorzelak

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV