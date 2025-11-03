Opis sceny z Avengers: Doomsday zapowiada widowisko. Marvel sięgnie po nieznanych wojowników

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Kilka dni temu informowaliśmy Was o opisie teasera Avengers: Doomsday, który ma zostać pokazany widzom już w grudniu. Teraz dochodzi do tego przebieg widowiskowej sceny, która będzie fragmentem rozgrywającej się na oceanie batalii z Namorem w roli głównej. W sieci nie brakuje głosów, że cała sekwencja doskonale wpasowuje się w podniosły i zarazem monumentalny charakter przyszłorocznego filmu Marvela.

Autorem doniesień jest James Mack - ten sam, który jako pierwszy przedstawił opis kostiumów bohaterów Avengers: Doomsday, zanim doszło do wycieku pokazujących je materiałów. Scooper twierdzi, że odpowiedzialni za produkcję przeprowadzili niedawno "testy wizualizacji technicznej", w trakcie których zaprezentowano wspomnianą wcześniej, morską scenę.

W sekwencji oceanicznej walki pojawia się więc Namor "otoczony ogromnym tsunami", którego najprawdopodobniej sam jest "sprawcą". Są też inne postacie: gigantyczna ośmiornica i członkowie armii królestwa Talokanu. Wśród nich znajdziemy choćby Andromedę, wzorowaną na komiksowej Andromedzie Attumasen, nieślubnej córce doradcy Namora, Attumy, a także "muskularnego wojownika", którego Mack utożsamia ze znanym z powieści graficznych Orką - przedstawiana zazwyczaj jako antagonista postać ma "płetwy zamiast kostiumu".

Internetowi komentatorzy nie mają wątpliwości, że ekranowy Talokan mimowolnie zostanie wciągnięty w wojnę z Doktorem Doomem, podobnie jak miało to miejsce w komiksach.

Film Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia przyszłego roku.