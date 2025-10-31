Avengers: Doomsday zacznie się od szoku? Doom już mógł zabić dwie potęgi Marvela

ShoUma/Marvel

Na początku września informowaliśmy Was o materiałach promocyjnych związanych z Avengers: Doomsday, które pojawiły się na targach Walt Disney Studios Marketing Expo w Szanghaju. Jedną z nich była grafika pokazująca głównego złoczyńcę filmu, Doktora Dooma. Teraz mamy okazję przyjrzeć się jej w znacznie lepszej jakości. Z miejsca zrodziła ona spekulacje o śmierci dwóch ikon Marvela, do których mogło dojść przed wydarzeniami ukazanymi w produkcji MCU.

Na rzeczonym materiale widzimy Dooma w zbroi - uwagę zwracają dwa zapięcia peleryny w kształcie dysku. W przeciwieństwie do komiksowej wersji postaci, tym razem złoczyńca na obu zapięciach posiada symbole. Jeśli przyjrzymy się im uważnie, dostrzeżemy tu znak rozpoznawczy Kapitan Marvel, jak również coś, co przywodzi na myśl młot Thora, Mjolnira. Spójrzcie sami:

Analizując grafikę serwis Comic Book Movie zastanawia się nad tym, czy zapięcia peleryny mogą być swoistymi trofeami tudzież skalpami, które Doom przedstawia na swoim stroju po zabiciu wrogów - w tym przypadku właśnie Kapitan Marvel i Thora. Taki zabieg z całą pewnością byłby zaskakujący dla wielu fanów Marvela, nawet jeśli w tym przypadku idzie o uśmiercenie innych niż podstawowe wersji Carol Danvers i boga burzy i piorunów.

Do tych dywagacji powinniśmy na razie podchodzić z dystansem. Niektórzy internauci wychodzą z założenia, że Mjolnir sam w sobie nigdy nie był graficznym symbolem Thora wykorzystywanym w MCU - podobnie jak w komiksach jest nim hełm ze skrzydełkami. Warto też zauważyć, że w Kinowym Uniwersum Marvela legendarny młot został zniszczony (choć później powrócił w innej wersji, z której korzystała Jane Foster), a heros obecnie korzysta ze Stormbreakera.

Produkcja Avengers: Doomsday ma zadebiutować w kinach 18 grudnia 2026 roku.