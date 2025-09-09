Tak Marvel zapowiada Avengers: Doomsday. Tajemnicza grafika od reżyserów
Reżyserzy Avengers: Doomsday, bracia Russo, udostępnili na Instagramie tajemniczy materiał, który zapowiada przyszłoroczny film Marvela. W sieci już teraz pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat tego, co przedstawia rzeczona grafika - w tej sprawie jest mocny trop.
Nawet gdybyście chcieli zapomnieć o przyszłorocznym Avengers: Doomsday na jeden dzień, bracia Russo Wam na to nie pozwolą. Reżyserzy zbliżającego się hitu Marvela właśnie opublikowali na swoim oficjalnym koncie na Instagramie tajemniczą grafikę, dołączając do niej niezwykle wymowny hasztag: "Doomsday is coming". Co przedstawia zaprezentowany materiał? Spróbujcie rozstrzygnąć sami:
Amerykańskie portale popkulturowe i coraz więcej internautów wychodzi z założenia, że powyższa grafika to w rzeczywistości fragment tablicy, na której Reed Richards aka Mister Fantastic zapisywał w filmie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki swoje obliczenia związane z funkcjonowaniem multiwersum. Wyraźną sugestią jest tu żółta linia z materiału braci Russo, która najprawdopodobniej jest niczym więcej jak drewnianą ramą okalającą wspomnianą tablicę.
Pojawiają się też głosy, że w tajemniczych wzorach można znaleźć zapowiedź przybycia Doktora Dooma na Ziemię, ale na razie nikt nie przedstawił w tej sprawie przekonujących dowodów.
Marvel lubi cringe? 35 scen z filmów i seriali MCU, które mogą wywołać zażenowanie
Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku.
Źródło: Instagram
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1960, kończy 65 lat
ur. 1955, kończy 70 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1966, kończy 59 lat