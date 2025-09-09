Tak Marvel zapowiada Avengers: Doomsday. Tajemnicza grafika od reżyserów

Marvel

Nawet gdybyście chcieli zapomnieć o przyszłorocznym Avengers: Doomsday na jeden dzień, bracia Russo Wam na to nie pozwolą. Reżyserzy zbliżającego się hitu Marvela właśnie opublikowali na swoim oficjalnym koncie na Instagramie tajemniczą grafikę, dołączając do niej niezwykle wymowny hasztag: "Doomsday is coming". Co przedstawia zaprezentowany materiał? Spróbujcie rozstrzygnąć sami:

Avengers: Doomsday - zapowiedź od braci Russo Zobacz więcej

Amerykańskie portale popkulturowe i coraz więcej internautów wychodzi z założenia, że powyższa grafika to w rzeczywistości fragment tablicy, na której Reed Richards aka Mister Fantastic zapisywał w filmie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki swoje obliczenia związane z funkcjonowaniem multiwersum. Wyraźną sugestią jest tu żółta linia z materiału braci Russo, która najprawdopodobniej jest niczym więcej jak drewnianą ramą okalającą wspomnianą tablicę.

Pojawiają się też głosy, że w tajemniczych wzorach można znaleźć zapowiedź przybycia Doktora Dooma na Ziemię, ale na razie nikt nie przedstawił w tej sprawie przekonujących dowodów.

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku.