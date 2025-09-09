placeholder
Tak Marvel zapowiada Avengers: Doomsday. Tajemnicza grafika od reżyserów

Reżyserzy Avengers: Doomsday, bracia Russo, udostępnili na Instagramie tajemniczy materiał, który zapowiada przyszłoroczny film Marvela. W sieci już teraz pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat tego, co przedstawia rzeczona grafika - w tej sprawie jest mocny trop.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Fantastyczna 4: Pierws... 
marvel avengers: doomsday MCU
Avengers: Doomsday Marvel
Nawet gdybyście chcieli zapomnieć o przyszłorocznym Avengers: Doomsday na jeden dzień, bracia Russo Wam na to nie pozwolą. Reżyserzy zbliżającego się hitu Marvela właśnie opublikowali na swoim oficjalnym koncie na Instagramie tajemniczą grafikę, dołączając do niej niezwykle wymowny hasztag: "Doomsday is coming". Co przedstawia zaprezentowany materiał? Spróbujcie rozstrzygnąć sami:

Avengers: Doomsday - zapowiedź od braci Russo

Avengers: Doomsday - zapowiedź od braci Russo
Amerykańskie portale popkulturowe i coraz więcej internautów wychodzi z założenia, że powyższa grafika to w rzeczywistości fragment tablicy, na której Reed Richards aka Mister Fantastic zapisywał w filmie Fantastyczna 4: Pierwsze kroki swoje obliczenia związane z funkcjonowaniem multiwersum. Wyraźną sugestią jest tu żółta linia z materiału braci Russo, która najprawdopodobniej jest niczym więcej jak drewnianą ramą okalającą wspomnianą tablicę. 

Pojawiają się też głosy, że w tajemniczych wzorach można znaleźć zapowiedź przybycia Doktora Dooma na Ziemię, ale na razie nikt nie przedstawił w tej sprawie przekonujących dowodów. 

Marvel lubi cringe? 35 scen z filmów i seriali MCU, które mogą wywołać zażenowanie

arrow-left Bruce Banner w „Czasie Ultrona” spada wprost na piersi Nataszy Romanow - reakcja bohaterki? „Tylko nie zmieniaj się w zielonego!”. To tylko jeden z przykładów naprawdę cringe’owej w wydźwięku ekspozycji relacji obu postaci na ekranie. fot. Marvel arrow-right
Bruce Banner w „Czasie Ultrona” spada wprost na piersi Nataszy Romanow - reakcja bohaterki? „Tylko nie zmieniaj się w zielonego!”. To tylko jeden z przykładów naprawdę cringe’owej w wydźwięku ekspozycji relacji obu postaci na ekranie.
Pocałunek Steve’a Rogersa i Sharon Carter w „Wojnie bohaterów” – przypomnijmy, że Sharon jest siostrzenicą prawdziwego obiektu westchnień Kapitana Ameryki, Peggy Carter. W dodatku para poznała się na pogrzebie tej ostatniej.
„Scooby doo this crap” – zdanie wypowiedziane przez Doktora Strange’a w filmie „Spider-Man: Bez drogi do domu” jest najlepszym dowodem na to, że MCU czasami chce być aż za bardzo „cool”.
Nadejście armii kobiecych bohaterek w filmie „Koniec gry”. Z perspektywy czasu można przypuszczać, że Marvel Studios za pomocą tej sekwencji chciało w ekspresowym tempie nadrobić długie lata, w trakcie których żeńskie postacie były w MCU traktowane po macoszemu.
Świeży przykład cringe’u w MCU – She-Hulk twerkująca z Megan Thee Stallion.
Shuri widząc nowe buty T’Challi w „Czarnej Panterze” stwierdza: „What are thooose?”, robiąc przy tym dziwaczną minę. Cringe w tej sekwencji potrafi przygnieść wielu fanów MCU.
Cała relacja Tony’ego Starka i Christine Everhart w „Iron Manie”, ze szczególnym uwzględnieniem następującego dialogu: „Czy w całym życiu straciłeś choć godzinę snu?”, na co protagonista odpowiada: „Przygotowałem się do stracenia kilku z tobą”.
Krawcowa, agentka S.H.I.E.L.D., każe się rozebrać nieletniemu Peterowi Parkerowi do naga. Zwróćcie uwagę, że nawet sam Pajączek wziął jej powtórzone dwukrotnie polecenie za „zawstydzające”.
Scena z „Miłości i gromu”, w czasie której Jane Foster próbuje wymyślić swoje hasło przewodnie. Jej „Let’s bring the rainbow” miało brzmieć zabawnie, lecz w połączeniu z dyskusją boga burzy i Walkirii na temat tworzenia hasła może prezentować się żenująco.
Lokie i Sylvie dzielący koc i patrzący w dal. Owszem, scena ta miała spory potencjał emocjonalny, lecz patrząc z perspektywy całego serialu wydaje się, że budowanie miłosnego napięcia pomiędzy bohaterami niekoniecznie poszło po myśli twórców.
Rocket śmiejący się z przydomka Taserface’a; cringe’owe może być to, jak długo szop nabijał się z nowo poznanej postaci.
Ujawnienie widzom „WandaVision”, że postać, którą wcześniej brano za prawdziwego Quicksilvera bądź samego Mefisto, to w rzeczywistości Ralph Bohner – nazwisko bohatera z perspektywy czasu śmieszy coraz mniej.
Thor w „Miłości i gromie” rozmawia ze Stormbreakerem w taki sposób, jakby młot był zazdrosny o Mjolnira.
Profesor Hulk w trakcie rozmowy z Ant-Manem zostaje poproszony przez dzieci o wspólne zdjęcie i autograf. Sekwencja ta miała oddać ogromną zmianę mentalną, która zaszła w Zielonym Goliacie, lecz dodanie do niej takich elementów jak uczenie dzieci o słuchaniu mamy może wydawać się nieco cringe’owe.
Peter Quill w „Strażnikach Galaktyki vol. 2” dowiaduje się, że odziedziczył po Ego wszechpotężne moce. Cringe’owa jest reakcja bohatera na te informacje, zaklęta w zdaniu: „I’m gonna build some weird shit!”.
W filmie „Thor: Mroczny świat” bez wyraźnego powodu pokazano nagiego Erika Selviga. Sekwencja ta po latach bardziej żenuje niż śmieszy.
Tony Stark oddaje mocz do własnej zbroi w filmie „Iron Man 2”.
„I want one” – to słowa Tony’ego Starka skierowane do Pepper Potts tuż po poznaniu Nataszy Romanow. Z perspektywy lat seksualizacja postaci Czarnej Wdowy w „Iron Manie 2” może zostać uznana za mocno cringe’ową.
Shuri tłumaczy Bruce’owi Bannerowi, jak oddzielić Kamień Umysłu od ciała Visiona. Młoda bohaterka traktuje swojego rozmówcę – bądź co bądź jeden z najwybitniejszych umysłów na Ziemi i współtwórcę Visiona – za uczniaka, który właściwie nie zna się na omawianym temacie. Co jeszcze gorsze, Banner nie ma nic przeciwko takiemu traktowaniu.
Jane Foster podczas poznania Odyna zapytała go, kim jest; niewiedza osoby uznawanej za jednego z najlepszych naukowców na kuli ziemskiej może być porażająca. Cringe wywoływało także usilne robienie z Foster „wiecznie nieuprzejmej” postaci, nie mówiąc już o słynnym „Oh. My. God.” z pierwszego „Thora”.
W „Czasie Ultrona” Natasza zapewnia Bruce’a, że go uwielbia, później go całuje, by ostatecznie… zrzucić go w przepaść, chcąc w ten sposób przywołać Hulka.
Happy Hogan podgląda w lusterku samochodu przebierającą się Nataszę Romanow.
Wygląda na to, że część widzów ma problem z poczuciem humoru Draxa. Dla niektórych odbiorców żenująca jest więc scena ze „Strażników Galaktyki vol. 2”, w trakcie której bohater mówi Mantis o jej brzydocie.
Większość scen z udziałem Ant-Mana w „Końcu gry”. Bohater ma doskonały plan na pokonanie Thanosa, jednak zaskakująco często inni herosi traktują go jak nawiedzonego czy narzucającego się dzieciaka, który tylko przeszkadza.
W „Wojnie bez granic” Star-Lord miał szansę zdjąć Rękawicę Nieskończoności z dłoni Thanosa. Pal już licho jego egoistyczne podejście do całej sytuacji; odrobinę żenujące jest to, że Quill po usłyszeniu informacji o śmierci Gamory zaczyna nazywać Szalonego Tytana „dupkiem” i bić go po twarzy.
W „Czasie Ultrona” Stark mówi do Nataszy: „Lepiej, żebyście nie grali teraz z Bannerem w ukrywanie cukinii” – ten żart miał najprawdopodobniej odnosić się do seksualnych upodobań Romanow.
W pierwszym „Iron Manie” Happy Hogan przywozi Starkowi „amerykańskiego cheesburgera” – właśnie to było życzeniem bohatera, który zdołał wydostać się z niewoli i dopiero co skonstruował swój pierwszy kostium. Wiele wskazuje na to, że cała sekwencja była po prostu słabo ukrywanym przykładem product placementu; zauważmy bowiem, że cheeseburger pochodzi ze znanej na całym świecie sieci fast foodów.
W sekwencji początkowej „Czasu Ultrona” Avengers atakują siedzibę Hydry, w której ukrywa się baron von Strucker. Jeden z żołnierzy, zamiast obawiać się o własne życie czy choć próbować o nie walczyć, wolał wykrzyczeć piskliwym głosem do dowódcy: „Sir, it’s the Avengers!”.
Większość scen z trylogii Spider-Mana, w których pajęczy zmysł Petera Parkera jest z niejasnych przyczyn i wciąż konsekwentnie określany mianem „łaskotek”.
Kolejna scena Bannera i Romanow z „Czasu Ultrona” i okryty złą sławą dialog, w ramach którego Natasza mówi o swojej bezpłodności, dodając później, że usunięcie jej narządów rodnych zamieniło ją w „potwora”. Joss Whedon mógł naprawdę przesadzić w próbie wzbudzenia w widzu empatii względem Czarnej Wdowy.
Wanda Maximoff i jej rozmowa z synami na temat lodów. Tommy i Billy spróbowali przekonać matkę do dania im ulubionego smakołyku za pomocą wyśpiewanej rymowanki: „We like ice cream like every child should! If we get some ice cream, we promise to be good!”.
Każda scena z używaniem rosyjskiego akcentu w „Czarnej Wdowie”. Weźmy pod uwagę, że korzystają z niego najwybitniejsi szpiedzy, którzy prawdopodobnie przez dobrych kilka lat zdołali się nauczyć mówić płynnie po angielsku.
Doktor Strange i jego trzecie oko – zamiast elementu zaskoczenia czy grozy część z widzów poczuła zażenowanie takim obrotem spraw, porównując później trzecie oko Najwyższego Maga do znanej z animacji postaci Irytującej Pomarańczy.
Co część z Was może zdziwić, internauci w sieci za cringe’ową mają także scenę z „Wojny bez granic”, w której T’Challa przygotowuje swoje państwo do obrony przez armią Thanosa, dodając na koniec problematyczne „I dajcie temu facetowi tarczę!”.
W „Spider-Man: Homecoming” Peter Parker rozmawia z Aaronem Davisem. Odrobinę cringe’owe jest to, że bohater nie zapytał rozmówcy o to, gdzie teraz zmierza Vulture, po czym chciał się oddalić – Davis musi o tym odchodzącemu Pajączkowi przypomnieć.

 

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: Instagram

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Fantastyczna 4: Pierws... 
marvel avengers: doomsday MCU
