Lista postaci Avengers: Doomsday się wydłuża. Gwiazdy Marvela w obsadzie, Loki z "drużyną"

Poznaliśmy kolejnych aktorów i aktorki Marvela, którzy mają dołączyć do obsady Avengers: Doomsday. Wygląda też na to, że Loki i Doktor Doom w przyszłorocznej odsłonie MCU pojawią się z własnymi drużynami. Na tym nie koniec doniesień.
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Clea i Doktor Strange Marvel
W sieci pojawiło się mnóstwo nowych doniesień na temat filmu Avengers: Doomsday - upublicznił je uznawany za sprawdzone źródło informacji Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus. Bodaj najważniejsze z nich związane jest z poszerzeniem obsady produkcji Marvela o kolejnych aktorów i aktorki. Tym samym lista postaci została znacznie wydłużona. Wśród gwiazd, która mają pojawić się w filmie MCU, poza wcześniej ogłoszonymi wymieniono:

Avengers: Doomsday - nowe postacie, która powinny pojawić się w filmie Marvela

Peter Parker aka Spider-Man (Tom Holland)

arrow-left
Peter Parker aka Spider-Man (Tom Holland)
fot. Marvel/Sony
arrow-right

Wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej dołączyli oni do następujących bohaterów i złoczyńców, których obecność w Doomsday oficjalnie ujawniono wcześniej:

Avengers: Doomsday - oficjalnie ogłoszone postacie 

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

arrow-left
Robert Downey Jr. - Doktor Doom
Źródło: Marvel
arrow-right

Rewelacji, które ujawnił Perez, jest znacznie więcej:

  • na ekranie zobaczymy następujące drużyny: Avengers pod wodzą Sama Wilsona, New Avengers (dawnych Thunderbolts), Fantastyczną Czwórkę, X-Menów oraz "grupy" Lokiego i Dooma - scooper nie zdradził, kto wchodzi w skład dwóch ostatnich;
  • Doktor Doom jest najważniejszą postacią filmu; jest dla niego "tym kimś, kim Thanos był dla Avengers: Wojny bez granic";
  • sam Doom uważa się za "bohatera" i będzie chciał ocalić multiwersum przy pomocy młodego Franklina Richardsa;
  • Thor odegra istotnę rolę na ekranie - "dołączy do walki, próbując powstrzymać zagładę multiwersum";
  • Jeszcze większe znaczenie będą miały działania Moniki Rambeau;
  • Perez nie stwierdza wprost, że Chris Evans i Hayley Atwell zagrają w produkcji, ale w kontekście wątku ich postaci stwierdza, że "praca bohatera nigdy się nie kończy";
  • nie jest wykluczone, że w Doomsday zobaczymy mniej znanych i "zabawnych" mutantów ze szkoły Profesora X;
  • kostiumy X-Menów wizualnie będą połączeniem strojów mutantów z Astonishing X-Men i X-Men '97;
  • w filmie zostanie pokazana jedna ze zniszczonych w wyniku inkursji (zderzeń światów) Ziemi - to jej widok ma zmotywować bohaterów do działania;
  • bohaterowie, którzy byli kluczowi w 4, 5 i 6 fazie Marvela, będą tymi, którzy odegrają ważną rolę w Doomsday, przy czym czas ich obecności na ekranie może być podobny;
  • scenariusz do produkcji powstawał i wciąż powstaje bez uprzednio przyjętego czasu trwania całej historii; o tym, jaki on ostatecznie będzie, zadecyduje dopiero praca w montażowni;
  • Molecule Man nie pojawi się w filmie. 

America Chavez też wystąpi w Doomsday

Do wyżej wymienionych postaci należy dołączyć znaną z produkcji Doktor Strange w multiwersum obłędu Americę Chavez, w którą wciela się Xochitl Gomez. W rozmowie z portalem ET Online wyraźnie dała ona do zrozumienia, że zobaczymy ją w przyszłorocznym filmie:

Jestem podekscytowana, żeby zobaczyć, jaka będzie jej przyszłość tej postaci. Myślę, że najważniejsze jest... Co wy chcielibyście zobaczyć? Czego oczekujecie od przyszłości Ameriki? Bardzo chciałabym to zobaczyć. Mamy nadzieję, że na podstawie tego, co od was usłyszymy, stworzymy coś dobrego. Musicie to wszystko zamanifestować.

Po chwili Gomez odpowiedziała na pytanie, co jej postać wniesie w ekranową historię ukazaną w Avengers: Doomsday:

Waleczność. Odwagę. I siłę. 

Pytana o to, z którą gwiazdą MCU znów chciałaby zagrać na ekranie, aktorka stwierdziła:

O wow, cóż, mam nadzieję... Nie chcę nic mówić, to tylko przeczucie... Bardzo chciałabym znów pracować z Elizabeth Olsen. To było moje ulubione doświadczenie w życiu zawodowym. 

Najpotężniejsze postacie z filmów i seriali Marvela. Ostateczny ranking mocy w MCU

60. Wolverine – jeden z najlepszych wojowników MCU w walce wręcz. Jego regeneracja jest na tyle efektywna, że potrafi wyjść z niemal każdej sytuacji. Szkielet Logana, w tym wysuwane pazury, jest zbudowany z niemal niezniszczalnego adamantium. Dodatkowo ma wyostrzone zmysły, zwłaszcza węch i słuch.

arrow-left
60. Wolverine – jeden z najlepszych wojowników MCU w walce wręcz. Jego regeneracja jest na tyle efektywna, że potrafi wyjść z niemal każdej sytuacji. Szkielet Logana, w tym wysuwane pazury, jest zbudowany z niemal niezniszczalnego adamantium. Dodatkowo ma wyostrzone zmysły, zwłaszcza węch i słuch.
fot. Marvel
arrow-right

Film Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 18 grudnia 2026 roku. 

 

Źródło: Alex Perez/The Cosmic Circus/ET Online

