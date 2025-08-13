Lista postaci Avengers: Doomsday się wydłuża. Gwiazdy Marvela w obsadzie, Loki z "drużyną"
Poznaliśmy kolejnych aktorów i aktorki Marvela, którzy mają dołączyć do obsady Avengers: Doomsday. Wygląda też na to, że Loki i Doktor Doom w przyszłorocznej odsłonie MCU pojawią się z własnymi drużynami. Na tym nie koniec doniesień.
W sieci pojawiło się mnóstwo nowych doniesień na temat filmu Avengers: Doomsday - upublicznił je uznawany za sprawdzone źródło informacji Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus. Bodaj najważniejsze z nich związane jest z poszerzeniem obsady produkcji Marvela o kolejnych aktorów i aktorki. Tym samym lista postaci została znacznie wydłużona. Wśród gwiazd, która mają pojawić się w filmie MCU, poza wcześniej ogłoszonymi wymieniono:
Avengers: Doomsday - nowe postacie, która powinny pojawić się w filmie Marvela
Wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej dołączyli oni do następujących bohaterów i złoczyńców, których obecność w Doomsday oficjalnie ujawniono wcześniej:
Avengers: Doomsday - oficjalnie ogłoszone postacie
Rewelacji, które ujawnił Perez, jest znacznie więcej:
- na ekranie zobaczymy następujące drużyny: Avengers pod wodzą Sama Wilsona, New Avengers (dawnych Thunderbolts), Fantastyczną Czwórkę, X-Menów oraz "grupy" Lokiego i Dooma - scooper nie zdradził, kto wchodzi w skład dwóch ostatnich;
- Doktor Doom jest najważniejszą postacią filmu; jest dla niego "tym kimś, kim Thanos był dla Avengers: Wojny bez granic";
- sam Doom uważa się za "bohatera" i będzie chciał ocalić multiwersum przy pomocy młodego Franklina Richardsa;
- Thor odegra istotnę rolę na ekranie - "dołączy do walki, próbując powstrzymać zagładę multiwersum";
- Jeszcze większe znaczenie będą miały działania Moniki Rambeau;
- Perez nie stwierdza wprost, że Chris Evans i Hayley Atwell zagrają w produkcji, ale w kontekście wątku ich postaci stwierdza, że "praca bohatera nigdy się nie kończy";
- nie jest wykluczone, że w Doomsday zobaczymy mniej znanych i "zabawnych" mutantów ze szkoły Profesora X;
- kostiumy X-Menów wizualnie będą połączeniem strojów mutantów z Astonishing X-Men i X-Men '97;
- w filmie zostanie pokazana jedna ze zniszczonych w wyniku inkursji (zderzeń światów) Ziemi - to jej widok ma zmotywować bohaterów do działania;
- bohaterowie, którzy byli kluczowi w 4, 5 i 6 fazie Marvela, będą tymi, którzy odegrają ważną rolę w Doomsday, przy czym czas ich obecności na ekranie może być podobny;
- scenariusz do produkcji powstawał i wciąż powstaje bez uprzednio przyjętego czasu trwania całej historii; o tym, jaki on ostatecznie będzie, zadecyduje dopiero praca w montażowni;
- Molecule Man nie pojawi się w filmie.
America Chavez też wystąpi w Doomsday
Do wyżej wymienionych postaci należy dołączyć znaną z produkcji Doktor Strange w multiwersum obłędu Americę Chavez, w którą wciela się Xochitl Gomez. W rozmowie z portalem ET Online wyraźnie dała ona do zrozumienia, że zobaczymy ją w przyszłorocznym filmie:
Po chwili Gomez odpowiedziała na pytanie, co jej postać wniesie w ekranową historię ukazaną w Avengers: Doomsday:
Pytana o to, z którą gwiazdą MCU znów chciałaby zagrać na ekranie, aktorka stwierdziła:
Film Avengers: Doomsday wejdzie na ekrany kin 18 grudnia 2026 roku.
Źródło: Alex Perez/The Cosmic Circus/ET Online
