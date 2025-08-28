Do Avengers: Doomsday wkroczy kolejna grupa Mścicieli. Jej skład to najpiękniejszy prezent Marvela

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Już od jakiegoś czasu w sieci głośno mówi się o tym, że w filmie Avengers: Doomsday zobaczymy kilka drużyn tytułowych bohaterów: Mścicieli działających pod wodzą Sama Wilsona aka Kapitana Ameryki, New Avengers (dawnych Thunderbolts) i najprawdopodobniej Young Avengers, operujących pod nazwą Champions. Jak się jednak teraz okazuje, do tego zestawu Marvel może dołączyć jeszcze jedną grupę, której obecność sama w sobie stanie się prezentem dla miłośników MCU.

Zazwyczaj dobrze poinformowany scooper Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus napisał wczoraj na X:

Los całego multiwersum wisi na włosku, a dwa z głównych zespołów są ze sobą skonfliktowane, ponieważ ich liderzy wciąż próbują rozwiązać sprawę związaną z "dziedzictwem" i przekazywaniem pałeczki w sztafecie pokoleń. A do tego dochodzi jeszcze oryginalna ekipa...

Tak, dobrze czytacie: jeśli powyższe rewelacje znajdą pokrycie w rzeczywistości, w Avengers: Doomsday pojawią się Najpotężniejsi Bohaterowie na Ziemi w swoim pierwotnym składzie złożonym z Kapitana Ameryki, Iron Mana, Thora, Hulka, Czarnej Wdowy i Hawkeye'a. Od dawna spekulowano, że to posunięcie może walnie pomóc Marvelowi w zwiększeniu zainteresowania wokół przyszłorocznej produkcji MCU. Otwartą kwestią pozostaje to, czy oryginalna szóstka herosów faktycznie zamelduje się na ekranie w podstawowych wersjach postaci, czy jednak chodzi tu o drużynę złoczyńców pod wodzą Dooma.

Pojawiają się też informacje, że Chris Hemsworth miał zakończyć zasadniczą część swoich prac na planie Doomsday. Aktor najprawdopodobniej wróci jednak do tego zadania w przyszłości w miarę uzupełniania scenariusza.

MCU - najbrutalniejsze sceny. Marvel Studios i ekranowa agresja, którą kochamy

Produkcja Avengers: Doomsday ma ustaloną datę premiery na 18 grudnia przyszłego roku.