Poważna kłótnia na planie Avengers: Doomsday. Marvel rozdzielił aktorów
Na planie Avengers: Doomsday miało dojść do poważnej kłótni dwóch znanych aktorów, którzy "rzucili się na siebie". Marvel zdołał już opanować sytuację, jednak awantura groziła spowodowaniem istotnych zmian w harmonogramie prac nad przyszłoroczną odsłoną MCU.
O tego typu sytuacjach w trakcie prac nad filmami Marvela nie słyszy się zbyt często. Jak donosi w swoim podcaście dziennikarz i scooper John Rocha, ten sam, który jako pierwszy raportował o pojawieniu się Hulka i Punishera w Spider-Man: Całkiem nowym dniu, na planie Avengers: Doomsday miała miejsce kłótnia z udziałem dwóch "dość znanych", choć niewymienionych z imienia i nazwiska aktorów.
Cała sytuacja zaczęła się od pozornie niewinnego żartu, który miał rozwścieczyć jednego z członków obsady. Jak przedstawia to Rocha:
Dziennikarz dodał:
Marvel odmówił udzielenia oficjalnego komentarza w tej sprawie.
Film Avengers: Doomsday ma zadebiutować w kinach 18 grudnia 2026 roku.
Źródło: John Rocha/comicbookmovie.com
