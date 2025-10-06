placeholder
Reklama
placeholder

Dwie słynne postacie Marvela nie pojawią się w Avengers: Doomsday. Olsen chce wrócić

Wygląda na to, że w Avengers: Doomsday nie zobaczymy dwóch kluczowych i lubianych przez fanów postaci Marvela. Z kolei Elizabeth Olsen zapewnia, że jest gotowa wrócić do MCU, przy okazji mówiąc o zmęczeniu widowni filmami superbohaterskimi.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
scarlet witch avengers: doomsday Spider-Man MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Elizabeth Olsen - Scarlet Witch Marvel
Reklama

Do sieci niemal codziennie trafiają kolejne doniesienia na temat postaci, które pojawią się (bądź nie) w Avengers: Doomsday. Jak raportuje scooper Divinity Seeker, wśród tych, których w przyszłorocznym filmie Marvela zabraknie, są Spider-Man i Scarlet Witch. Dla fanów Pajączka i Wandy Maximoff jest też jednak dobra wiadomość: Tom Holland i Elizabeth Olsen odegrają fundamentalną rolę w Secret Wars, a sam Dom Pomysłów "chce zostawić najlepsze na koniec". 

Rewelacje te ujrzały światło dzienne już po wywiadzie, którego Olsen udzieliła w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Hamptons. Ze słów aktorki wyraźnie wynika, że w obrębie MCU wciąż ma ona swoje niedokończone sprawy: 

To jest coś, co kocham i do czego zawsze chcę wracać. Myślę, że to, co było wyjątkowe w ciągu ostatnich pięciu lat, to fakt, że mogłam zrobić tak wiele z moją postacią. Pozwolono mi na coś, czego nigdy się nie spodziewałam. Wciąż istnieją wątki fabularne z komiksów, które bardzo chciałabym zrealizować i które, jak sądzę, chcieliby zobaczyć również fani.

Filmy Marvela "nie są dla krytyków - one są dla fanów"

Podsumowując swoją dotychczasową pracę w Kinowym Uniwersum Marvela Olsen nawiązała do faktu, że współczesne kino superbohaterskie "może nas trochę męczyć":

To było naprawdę owocne, a historie mojej postaci stawały się coraz lepsze. Naprawdę mi się to podobało. Niektórzy mają swoje ulubione, długie seriale, do których mogą wracać. Niewielu, jak sądzę, ma szansę być częścią franczyz, które - choć kulturowo mogą nas trochę męczyć - mają w sobie coś, co staje się bardzo rodzinne. Nie ma drugiego takiego zjawiska i nie wiem, czy jeszcze kiedyś tego doświadczę, chyba że chodziłoby o jakiś rozpisany na kilka sezonów serial. 

Chwilę później aktorka dodała:

Mam też na myśli to, że te filmy nie są dla krytyków - one są dla fanów.

Czy Jean Grey pojawi się w Doomsday?

Wiemy, że w Avengers: Doomsday na pewno pojawi się Tenoch Huerta. Miłośnicy Marvela od jakiegoś czasu zastanawiają się nad tym, czy twórcy nawiążą na ekranie do znanego z komiksów wątku romantycznej fascynacji, którą w Namorze wzbudziła Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta. Zapytany o tę kwestię aktor odpowiada ze śmiechem:

No cóż... Naprawdę lubię Pedra Pascala! 

Jest jeszcze wypowiedź Famke Jenssen, którą zapytano o powody nieobecności w Doomsday portretowanej przez nią Jean Grey:

Szczerze mówiąc, tak naprawdę nie znam fabuły, więc nie jestem pewna. To nie jest mój świat, w rzeczywistości nigdy nim nie był, ten cały świat komiksów. Powinnam już to wiedzieć, jestem w tym wystarczająco długo. Ale nie mogę się doczekać, aż ten film się ukaże. Jak wszyscy inni, dopiero wtedy się dowiem, które wątki poruszono i do czego to doprowadziło. 

Marvel i aktorzy za dobrzy do swojej roli. MCU czasami marnowało ich potencjał

arrow-left 40. Christopher Eccleston (Malekith) - Thor: Mroczny świat Źródło: Marvel arrow-right
40. Christopher Eccleston (Malekith) - Thor: Mroczny świat
39. Garry Shandling (senator Stern) - Iron Man 2 i Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz
38. Walton Goggins (Sonny Burch) - Ant-Man i Osa
37. Michael Peña (Luis) - Ant-Man i Ant-Man i Osa
36. Hugo Weaving (Red Skull) - Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie
35. Marisa Tomei (ciocia May) - trylogia filmów o Spider-Manie, Wojna bohaterów i Avengers: Koniec gry
34. Sam Rockwell (Justin Hammer) - Iron Man 2 i A gdyby... ?
33. Christopher McDonald (Chris Stearns) - Tajna Inwazja
32. Annette Bening (Najwyższa Inteligencja) - Kapitan Marvel
31. Sylvester Stallone (Stakar Ogord) - Strażnicy Galaktyki vol. 2 i 3
30. Rachel Weisz (Melina Wostokow) - Czarna Wdowa
29. Richard E. Grant (klasyczny Loki) - Loki
28. Kurt Russell (Ego) - Strażnicy Galaktyki vol. 2 i A gdyby... ?
27. Pete Davidson (Phlektik) - Strażnicy Galaktyki vol. 3
26. Djimon Hounsou (Korath) - Strażnicy Galaktyki i Kapitan Marvel
25. Forest Whitaker (Zuri) - Czarna Pantera
24. Bill Skarsgard (Kro) - Eternals
23. Cate Blanchett (Hela) - Thor: Ragnarok i A gdyby... ?
22. Laurence Fishburne (Bill Foster/Goliat) - Ant-Man i Osa i A gdyby... ?
21. Angela Bassett (królowa Ramonda) - Czarna Pantera, Avengers: Koniec gry, Wakanda w moim sercu i A gdyby... ?
20. Toby Jones (Arnim Zola) - Pierwsze starcie, Zimowy żołnierz i A gdyby... ?
19. Robert Redford (Alexander Pierce) - Zimowy żołnierz i Koniec gry
18. Kate Mara (szeryf federalna) - Iron Man 2
17. Stellan Skarsgard (Erik Selvig) - trylogia filmów o Thorze, Avengers i Czas Ultrona
16. Edward Norton (Bruce Banner/Hulk) - The Incredible Hulk
15. Jeff Bridges (Obadiah Stane) - Iron Man
14. Peter Dinklage (Eitri) - Avengers: Wojna bez granic
13. Tony Leung (Xu Wenwu) - Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
12. Russell Crowe (Zeus) - Thor: miłość i grom
11. John C. Reilly (Rhomann Dey) - Strażnicy Galaktyki
10. Kevin Bacon (on sam) - Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta
9. Benicio del Toro (Kolekcjoner) - Thor: Mroczny świat, Strażnicy Galaktyki, Wojna bez granic i A gdyby... ?
8. Angelina Jolie (Thena) - Eternals
7. Bill Murray (Krylar) - Ant-Man i Osa: Kwantomania
6. Christian Bale (Gorr) - Thor: miłość i grom
5. Tilda Swinton (Starożytna) - Doktor Strange, Avengers: Koniec gry i A gdyby... ?
4. Tommy Lee Jones (Chester Phillips) - Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie
3. Glenn Close (Irani Rael) - Strażnicy Galaktyki
2. Ben Kingsley (Trevor Slattery) - Iron Man 3 i Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
1. Anthony Hopkins (Odyn) - pierwsze trzy filmy o Thorze

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: People/X/Divinity Seeker/Screen Rant

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
scarlet witch avengers: doomsday Spider-Man MCU
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Star Wars: Knights of the Old Republic Remake
-

Tak mogło wyglądać Star Wars: Knights of the Old Republic Remake od Aspyr. Grafiki trafiły do sieci

2 FIFA Heroes
-

Nadciąga pierwsza FIFA po głośnym rozstaniu z EA Sports

3 Geralt z Rivii. Nie trzeba go chyba nikomu przedstawiać. Biały Wilk, Rzeźnik z Blaviken, Gwynbleidd. Zabójca doskonały, mistrz miecza. Chodząca legenda. Na kartach książki w pojedynku udało się go pokonać tylko jednej osobie, na której skupimy się nieco później. Wybitny, ulepszony mutacjami wojownik, o którym legendy opowiadano w wielu zakątkach Kontynentu. Obawiali się go nawet... inni wiedźmini; Kot z Iello odważył się wyzwać Geralta do walki myśląc, że ten nie ma ze sobą swoich mieczy. Gdy okazało się, iż jest w błędzie, a Geralt spokojnie stwierdził:
-

Nieśmiertelny - opis fabuły obiecuje nową historię. To nie powtórka z oryginału

4 Nieczysta gra
-

Rosa Salazar szczerze o scenach kaskaderskich i czego nauczył ją Mark Wahlberg!

5 Affinity
-

Tak się kopie tyłki w kinie akcji klasy B. Klipy z filmu Marko Zarora

6 Tom Holland
-

Ojciec Toma Hollanda dementuje plotki o urazie syna na planie Spider-Mana 4!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e02

Simpsonowie

s19e01

Zaklinacze koni

s19e01

Detektyw Murdoch

s2025e192

Moda na sukces

s03e05

s16e02

Bob’s Burgers

s42e244

Ridiculousness

s42e243

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność

10

paź

Film

Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Koci domek Gabi: Film

10

paź

Film

Koci domek Gabi: Film
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Elisabeth Shue
Elisabeth Shue

ur. 1963, kończy 62 lat

Ioan Gruffudd
Ioan Gruffudd

ur. 1973, kończy 52 lat

Amy Jo Johnson
Amy Jo Johnson

ur. 1970, kończy 55 lat

Okił Khamidow
Okił Khamidow

ur. 1963, kończy 62 lat

Olivia Thirlby
Olivia Thirlby

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV