Dwie słynne postacie Marvela nie pojawią się w Avengers: Doomsday. Olsen chce wrócić
Wygląda na to, że w Avengers: Doomsday nie zobaczymy dwóch kluczowych i lubianych przez fanów postaci Marvela. Z kolei Elizabeth Olsen zapewnia, że jest gotowa wrócić do MCU, przy okazji mówiąc o zmęczeniu widowni filmami superbohaterskimi.
Do sieci niemal codziennie trafiają kolejne doniesienia na temat postaci, które pojawią się (bądź nie) w Avengers: Doomsday. Jak raportuje scooper Divinity Seeker, wśród tych, których w przyszłorocznym filmie Marvela zabraknie, są Spider-Man i Scarlet Witch. Dla fanów Pajączka i Wandy Maximoff jest też jednak dobra wiadomość: Tom Holland i Elizabeth Olsen odegrają fundamentalną rolę w Secret Wars, a sam Dom Pomysłów "chce zostawić najlepsze na koniec".
Rewelacje te ujrzały światło dzienne już po wywiadzie, którego Olsen udzieliła w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Hamptons. Ze słów aktorki wyraźnie wynika, że w obrębie MCU wciąż ma ona swoje niedokończone sprawy:
Filmy Marvela "nie są dla krytyków - one są dla fanów"
Podsumowując swoją dotychczasową pracę w Kinowym Uniwersum Marvela Olsen nawiązała do faktu, że współczesne kino superbohaterskie "może nas trochę męczyć":
Chwilę później aktorka dodała:
Czy Jean Grey pojawi się w Doomsday?
Wiemy, że w Avengers: Doomsday na pewno pojawi się Tenoch Huerta. Miłośnicy Marvela od jakiegoś czasu zastanawiają się nad tym, czy twórcy nawiążą na ekranie do znanego z komiksów wątku romantycznej fascynacji, którą w Namorze wzbudziła Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta. Zapytany o tę kwestię aktor odpowiada ze śmiechem:
Jest jeszcze wypowiedź Famke Jenssen, którą zapytano o powody nieobecności w Doomsday portretowanej przez nią Jean Grey:
Marvel i aktorzy za dobrzy do swojej roli. MCU czasami marnowało ich potencjał
Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku.
Źródło: People/X/Divinity Seeker/Screen Rant
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
10
paź
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
10
paź
Koci domek Gabi: Film
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1963, kończy 62 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1963, kończy 62 lat
ur. 1986, kończy 39 lat