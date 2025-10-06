Dwie słynne postacie Marvela nie pojawią się w Avengers: Doomsday. Olsen chce wrócić

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Do sieci niemal codziennie trafiają kolejne doniesienia na temat postaci, które pojawią się (bądź nie) w Avengers: Doomsday. Jak raportuje scooper Divinity Seeker, wśród tych, których w przyszłorocznym filmie Marvela zabraknie, są Spider-Man i Scarlet Witch. Dla fanów Pajączka i Wandy Maximoff jest też jednak dobra wiadomość: Tom Holland i Elizabeth Olsen odegrają fundamentalną rolę w Secret Wars, a sam Dom Pomysłów "chce zostawić najlepsze na koniec".

Rewelacje te ujrzały światło dzienne już po wywiadzie, którego Olsen udzieliła w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Hamptons. Ze słów aktorki wyraźnie wynika, że w obrębie MCU wciąż ma ona swoje niedokończone sprawy:

To jest coś, co kocham i do czego zawsze chcę wracać. Myślę, że to, co było wyjątkowe w ciągu ostatnich pięciu lat, to fakt, że mogłam zrobić tak wiele z moją postacią. Pozwolono mi na coś, czego nigdy się nie spodziewałam. Wciąż istnieją wątki fabularne z komiksów, które bardzo chciałabym zrealizować i które, jak sądzę, chcieliby zobaczyć również fani.

Filmy Marvela "nie są dla krytyków - one są dla fanów"

Podsumowując swoją dotychczasową pracę w Kinowym Uniwersum Marvela Olsen nawiązała do faktu, że współczesne kino superbohaterskie "może nas trochę męczyć":

To było naprawdę owocne, a historie mojej postaci stawały się coraz lepsze. Naprawdę mi się to podobało. Niektórzy mają swoje ulubione, długie seriale, do których mogą wracać. Niewielu, jak sądzę, ma szansę być częścią franczyz, które - choć kulturowo mogą nas trochę męczyć - mają w sobie coś, co staje się bardzo rodzinne. Nie ma drugiego takiego zjawiska i nie wiem, czy jeszcze kiedyś tego doświadczę, chyba że chodziłoby o jakiś rozpisany na kilka sezonów serial.

Chwilę później aktorka dodała:

Mam też na myśli to, że te filmy nie są dla krytyków - one są dla fanów.

Czy Jean Grey pojawi się w Doomsday?

Wiemy, że w Avengers: Doomsday na pewno pojawi się Tenoch Huerta. Miłośnicy Marvela od jakiegoś czasu zastanawiają się nad tym, czy twórcy nawiążą na ekranie do znanego z komiksów wątku romantycznej fascynacji, którą w Namorze wzbudziła Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta. Zapytany o tę kwestię aktor odpowiada ze śmiechem:

No cóż... Naprawdę lubię Pedra Pascala!

Jest jeszcze wypowiedź Famke Jenssen, którą zapytano o powody nieobecności w Doomsday portretowanej przez nią Jean Grey:

Szczerze mówiąc, tak naprawdę nie znam fabuły, więc nie jestem pewna. To nie jest mój świat, w rzeczywistości nigdy nim nie był, ten cały świat komiksów. Powinnam już to wiedzieć, jestem w tym wystarczająco długo. Ale nie mogę się doczekać, aż ten film się ukaże. Jak wszyscy inni, dopiero wtedy się dowiem, które wątki poruszono i do czego to doprowadziło.

Marvel i aktorzy za dobrzy do swojej roli. MCU czasami marnowało ich potencjał

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku.