Avengers: Doomsday przypomni wam najlepszy film Marvela. Ten Spider-Man powróci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

W miniony weekend w sieci znalazło się kilka nowych doniesień związanych z Avengers: Doomsday. Najważniejsze z nich dotyczy konfliktu Doktora Dooma i Steve'a Rogersa aka Kapitana Ameryki. Wielopoziomowe starcie postaci portretowanych przez Roberta Downeya Jr. i Chrisa Evansa ma sprawić, że przyszłoroczny film Marvela będzie można odebrać jak Wojnę bohaterów 2.

Według Alexa Pereza z The Cosmic Circus Doom "przejmie część motywacji" zaplanowanych wcześniej dla Kanga. Znacznie bardziej szczegółowy jest inny ze scooperów, MyTimeToShineHello:

Jeśli dobrze rozumiem, żona i syn Dooma zginęli w wypadku, a sam Victor doznał w nim poważnych obrażeń ciała. Po przeprowadzeniu śledztwa Doom odkryje, że przyczyną zdarzenia było cofanie się w czasie przez Steve'a Rogersa - to dlatego Victor go teraz ściga, chcąc pomścić swoją rodzinę.

Jakby tego było mało, Downey Jr. w roli złoczyńcy "jest po prostu świetny - jego postać ma coś do udowodnienia, a widzowie będą zachwyceni".

Wielki powrót Spider-Mana. Gwiazda Wikingów w MCU?

Mamy również okazję zapoznać się z innymi rewelacjami na temat Avengers: Doomsday i innych produkcji Marvela:

według dobrze poinformowanego Daniela Richtmana w przyszłorocznym filmie powróci jeden z ekranowych Spider-Manów - Tobey Maguire;

postacie z seriali Wonder Man i VisionQuest pojawią się w Doomsday i/lub Secret Wars;

Wonder Man wykorzysta motywy horroru w podobny sposób, jak robiło to WandaVision;

Alex Perez "nie może" rzucić nowego światła na udostępniony przez niego materiał sugerujący, że do MCU dołączy gwiazda Wikingów, Travis Fimmel

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku.