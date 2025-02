Kang jednak pojawi się w Avengers: Doomsday? Pada nazwisko nowego aktora

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Jak zawsze dobrze poinformowany Jeff Sneider donosi, że Marvel Studios chce jednak pokazać Kanga Zdobywcę w MCU. Niedoszły główny złoczyńca Sagi Multiwersum był grany przez Jonathana Majorsa, ale zły odbiór przez widzów po premierze Ant-Mana 3, a potem wyrok aktora w sprawie napaści, sprawił, że plany zostały zmienione. Tym antagonistą ostatecznie został Doktor Doom (Robert Downey Jr.). Podobno wyklarowano plan na Kanga w Avengers: Doomsday.

Problemy, dokrętki, brak wizji – co zmieniono i wycięto w filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat?

Kanga Zdobywca w MCU

Według Sneidera podjęto decyzję o tym, by zamknąć wątki związane z Kangiem i pokazać to na ekranie. Jego źródła twierdzą, że Doktor Doom zabije go (i pewnie jego warianty z innych rzeczywistości) na ekranie. Wszystko wskazuje na to, że dojdzie do tego w Avengers: Doomsday. Dowiedział się także, że Tramell Tillman z serialu Rozdzielenie prowadzi rozmowy, by zagrać Kanga w tych kilku scenach.

fot. materiały prasowe

Na razie jest to plotka, której nikt nie komentuje ani nie dementuje. Prace na planie Avengers: Doomsday rozpoczną się w marcu 2025 roku. W przypadku takich filmów zmiany w konceptach i nowe pomysły to rzeczy, które pojawiają się jeszcze podczas kręcenia widowiska.