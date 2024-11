Avengers: Doomsday - nowa plotka o Doktorze Doomie i Scarlet Witch. Wanda powróci?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Niedawno pojawiły się plotki, że w filmie Avengers: Doomsday może zostać pokazany romans między Doktorem Doomem a Scarlet Witch, w których odpowiednio wcielą się Robert Downey Jr. oraz Elizabeth Olsen.

Scarlet Witch powróci w Avengers: Doomsday?

Teraz kanał Beyond The Trailer podał, że ta dwójka połączy siły w filmie. Jednak nowością w tych doniesieniach jest to, że Olsen powróci, aby zagrać Wandę Maximoff z Ziemi-616, a nie inny wariant swojej postaci. To oznaczałoby, że bohaterka przeżyła wydarzenia z filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu, gdy zniszczyła wszystkie kopie Darkhold. Fani spekulują, że Wanda nie będzie złoczyńcą, a Doom będzie manipulować Scarlet Witch, aby wykorzystać jej słabości do swoich celów. Należy pamiętać, że to tylko plotki i domysły, a żadna z tych informacji nie jest potwierdzona.

Natomiast informacja o tym, że Wanda żyje nie byłaby zaskoczeniem, ponieważ w serialu To zawsze Agatha zabroniono mówienia, że bohaterka nie żyje, lecz "odeszła" czy "opuściła nas".

Ponadto serwis twierdzi, że filmy o Scarlet Witch i Wiccan, który pojawił się w To zawsze Agatha, są brane pod uwagę przez Marvel Studios, a szanse na powstanie Young Avengers rosną. Do tego oczekuje się, że Aubrey Plaza zagra Śmierć w kolejnych filmach i serialach.

Doktor Doom i Scarlet Witch w komiksach

W komiksie Avengers - Krucjata Dziecięca, Wiccan i Speed ​​próbowali odnaleźć swoją matkę, Scarlet Witch. Z kolei w Rodzie M straciła pamięć i w końcu została odnaleziona w zamku Doom w Latverii, gdzie mieszkała z Victorem. Byli w sobie zakochani, ale gdy Wanda odzyskała pamięć ich związek nie mógł przetrwać. Okazało się, że próba odzyskania mocy z pomocą Dooma, aby mogła wskrzesić swoje dzieci, było tym, co doprowadziło ją do szaleństwa.

fot. Marvel Comics

Avengers: Doomsday - premiera filmu jest zaplanowana na maj 2026 roku.