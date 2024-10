Czy Thanos wróci w Avengers: Secret Wars? Josh Brolin podaje warunek

fot. materiały prasowe

Jeśli chodzi o przyszłość MCU, z pewnością jednymi z najbardziej wyczekiwanych projektów są Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. Na razie niewiele o nich wiadomo poza tym, że wyreżyserują je bracia Russo, a ważną rolę odegra Robert Downey Jr. jako Doktor Doom.

Wiele osób zastanawia się jednak, czy jest szansa na to, że znów zobaczymy Thanosa, jednego z najważniejszych do tej pory złoczyńców MCU, w Avengers: Secret Wars, czyli kulminacji tej sagi. Collider postanowiło poruszyć ten temat z Joshem Brolinem, odtwórcą bohatera.

Nie żartuję – jest coś takiego w graniu Thanosa. To coś w stylu: „Och, przywrócą Thanosa”. To jak z Sicario; musi to być zrobione dobrze. To jak ja i Ryan Reynolds rozmawiający o Taylor Swift, a powinniśmy rozmawiać o Deadpoolu 4. Ale chodzimy w to i z powrotem. Chodzi o to, że to, co pasuje w jego umyśle, pasuje również w moim. Thanos też musi mieć dobry powód, jeśli chcesz go sprowadzić z powrotem. Zrobiłbym wszystko, czego chcieliby ode mnie bracia Russo.

Wygląda więc na to, że Josh Brolin na razie nie wie, czy Marvel zamierza przywrócić Thanosa w MCU, ale jeśli byłby ku temu dobry powód, na pewno by się zgodził. Poza tym widać, że chętnie ponownie nawiązałby współpracę z braćmi Russo.

Josh Brolin już wcześniej skomentował potencjalne przywrócenie Thanosa. W rozmowie z portalem ComicBook powiedział, że nie wie, czy to możliwe, ale przez "pocztę pantoflową" usłyszał, że Marvel to rozważa. Na razie jednak nie pojawiły się żadne oficjalne informacje w tej sprawie.