Nieznana wersja Scarlet Witch w Avengers: Doomsday. Więcej ogłoszeń obsady nie będzie

W filmie Avengers: Doomsday ma pojawić się zaskakujący i zupełnie nowy wariant postaci Scarlet Witch. W sieci krążą też doniesienia, według których Marvel nie będzie już oficjalnie ogłaszał kolejnych członków obsady - jest ważny powód takiej decyzji.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
scarlet witch avengers: doomsday MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Scarlet Witch Marvel
Fani Marvela nieustannie zastanawiają się nad tym, czy w Avengers: Doomsday zobaczymy Scarlet Witch. Choć taki obrót spraw niedawno wykluczyła wcielająca się w jej rolę Elizabeth Olsen, najnowsze doniesienia z całą pewnością zaintrygują wszystkich miłośników postaci Szkarłatnej Wiedźmy. Scooper James Mack - ten sam, który jako pierwszy opisywał grafiki koncepcyjne do obu filmów o Mścicielach przed ich wyciekiem - twierdzi, że Wanda Maximoff w Doomsday jednak się pojawi. 

Rzecz w tym, że nie będzie to postać, o której myślimy w pierwszej kolejności. Marvel chce pokazać na ekranie jej wariant z Ziemi-10005, macierzystego uniwersum X-Menów z produkcji studia Fox, w dodatku będący "dobrą" i "bohaterską" inkarnacją Wandy. Mack miał widzieć szkice postaci: ta Scarlet Witch nosi długą, obcisłą i czerwoną suknię sięgającą do kostek, czerwone rękawiczki i ma na głowie charakterystyczny diadem. Najważniejsze jest to, że wariant nie wygląda tak, jakby miała wcielić się w niego Olsen - być może Dom Pomysłów zaangażował do tej roli zupełnie inną aktorkę. 

Najważniejszych członków obsady Avengers: Doomsday już znamy - poza jednym 

Zaskakujące rewelacje przynosi też inny ze scooperów, MyTimeToShineHello. Sugeruje on, że nawet pomimo sugestii Marvela na tym polu, więcej ogłoszeń obsadowych związanych z Avengers: Doomsday już nie będzie. Powód jest prosty: w filmie faktycznie zobaczymy wiele nieujawnionych do tej pory postaci, lecz grający je aktorzy i aktorki mają role drugoplanowe bądź zaliczą gościnne występy. Tylko jedna nieogłoszona wcześniej ikona MCU będzie miała fundamentalny wpływ na ekranowe wydarzenia - to Chris Evans jako Steve Rogers aka Kapitan Ameryka. 

Inny sens sceny po napisach filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki 

MyTimeToShineHello rzuca też nowe światło na scenę po napisach tegorocznej Fantastycznej Czwórki. Według niego Doom chciał dotrzeć do Franklina Richardsa, gdyż ten ostatni ma mu "przypominać" jego własnego syna. To już kolejna próba powiązania zamiarów złoczyńcy z przypuszczeniem, że w macierzystej rzeczywistości Victora Von Dooma rodziną antagonisty były warianty postaci Sue Storm i właśnie Franklina Richardsa - żona i dziecko mogli zginąć w wypadku będącym konsekwencją działań Steve'a Rogersa. 

Co wyjawiają ostatnie przecieki z Doomsday?

Wiele wskazuje na to, że w Avengers: Doomsday zobaczymy nieco inną wersję Thora, co sugeruje m.in. grafika z postaciami. Już na początku roku głośno spekulowano o tym, że bóg burzy w przyszłorocznej produkcji będzie miał na sobie czarny kostium ze złotymi okręgami na klatce piersiowej – być może także czerwoną pelerynę z kapturem. Taki obrót spraw zapowiada pojawienie się Thora-nomady, dla którego inspiracją może być jego wizerunek z komiksowej serii „Unworthy”. Nie jest jednak jasne, co doprowadziło do tak drastycznej przemiany bohatera.

Źródło: Marvel
Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. 

Źródło: MyTimeToShineHello/James Mack

Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

