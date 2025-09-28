Przeczytaj w weekend
Avengers: Doomsday – sprzeczne doniesienia o scenariuszu. Jak jest naprawdę?

Nieraz sami aktorzy sugerowali, że pomimo prac na planie scenariusz filmu Avengers: Doomsday nie został do końca napisany. Później pojawiały się różne, sprzeczne informacje na ten temat. Jak jest teraz?
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Disney MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Doktor Doom Alex Ross/Marvel
Na pewno Avengers: Doomsday rozpoczęło prace na planie, nie mając gotowego scenariusza. To wiemy, ponieważ tę informację otwarcie komunikowali aktorzy grający główne role. Nowe doniesienia na temat zagadki scenariusza największego widowiska Marvela pochodzą od dziennikarza Johna Rochy z podcastu The Hot Mic.

Avengers: Doomsday - co ze scenariuszem?

Jego źródła trochę rozjaśniają sytuację i tłumaczą, skąd sprzeczne informacje.

- Mówili, że scenariusz został napisany i tak, mają skończony scenariusz, ale nie ma on wymyślonego zakończenia. Ponadto wiele scen było przepisywanych na planie. Nawet teraz, gdy zakończono zdjęcia do Doomsday, tak naprawdę nie skończyli. Moje źródła mówią, że jeszcze będą kręcić w 2026 roku, zanim latem przejdą na plan Secret Wars.

Chociaż nie brzmi to optymistycznie, bracia Russo, reżyserzy tego widowiska, w podobny sposób pracowali przy filmach Avengers: Wojna bez granic oraz Avengers: Koniec gry. Tam również scenariusze nie były w pełni gotowe i non stop wprowadzano zmiany.

Avengers: Doomsday - premiera w kinach w grudniu 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Co o tym sądzisz?
placeholder

