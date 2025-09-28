Avengers: Doomsday – sprzeczne doniesienia o scenariuszu. Jak jest naprawdę?
Nieraz sami aktorzy sugerowali, że pomimo prac na planie scenariusz filmu Avengers: Doomsday nie został do końca napisany. Później pojawiały się różne, sprzeczne informacje na ten temat. Jak jest teraz?
Na pewno Avengers: Doomsday rozpoczęło prace na planie, nie mając gotowego scenariusza. To wiemy, ponieważ tę informację otwarcie komunikowali aktorzy grający główne role. Nowe doniesienia na temat zagadki scenariusza największego widowiska Marvela pochodzą od dziennikarza Johna Rochy z podcastu The Hot Mic.
Avengers: Doomsday - co ze scenariuszem?
Jego źródła trochę rozjaśniają sytuację i tłumaczą, skąd sprzeczne informacje.
Chociaż nie brzmi to optymistycznie, bracia Russo, reżyserzy tego widowiska, w podobny sposób pracowali przy filmach Avengers: Wojna bez granic oraz Avengers: Koniec gry. Tam również scenariusze nie były w pełni gotowe i non stop wprowadzano zmiany.
Avengers: Doomsday - premiera w kinach w grudniu 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie.com
