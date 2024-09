W Avengers: Doomsday i Secret Wars może powrócić uwielbiana przez fanów postać z MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Filmy Avengers: Doomsday i Secret Wars bez dwóch zdań staną się papierkiem lakmusowym dla obecnej (i przyszłej) kondycji MCU. Od jakiegoś już czasu spekuluje się, że zobaczymy w nich mnóstwo gościnnych występów, a do ekranowego uniwersum Domu Pomysłów powrócą uwielbiane przez fanów postacie z Loganem Hugh Jackmana na czele. Jak się teraz okazuje, wśród nich ma być doskonale znana z serialu Loki Panna Minutka.

Choć do powyższych rewelacji powinniśmy podchodzić z dystansem, taki obrót spraw miał potwierdzić scooper MyTimeToShineHello, przy czym nie podał on żadnych innych szczegółów powrotu bohaterki.

Przypomnijmy, że mówiąca głosem Tary Strong Panna Minutka zadebiutowała w MCU w pierwszym sezonie Lokiego jako jedna z najważniejszych dla funkcjonowania Time Variance Authority (TVA) postaci, by w drugim stać się pełnoprawną antagonistką produkcji. Została stworzona przez Kanga jako jego pomocnica; później - już po wyznaniu miłości Victorowi Timely'emu - jej system został zresetowany i przywrócony do ustawień fabrycznych. Panna Minutka w chwili obecnej pomaga więc TVA, choć nie jest do końca jasne, czy akurat tej bohaterce można zaufać.

W sieci pojawiają się spekulacje, że Panna Minutka mogłaby wybrać Doktora Dooma na swój nowy obiekt westchnień.

Avengers: Doomsday ma zadebiutować w kinach 1 maja 2026 roku.